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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5419542054215422>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:28

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:С большой вероятностью это была бы катастрофа.

Почему?

Потому что самый большой риск в ремонте - это человеческий фактор. Умножение на 2 - уже большая проблема. Вы в вашей схеме умножаете его минимум на 3. Крайнего - не найдете. В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.

Напоминает аргументацию тех, кто в своё время агитировал голосовать за проФФессионалов :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:25

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.

Напоминает аргументацию тех, кто в своё время агитировал голосовать за проФФессионалов :mrgreen:

Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти". И "Хороший человек - это не профессия". Ну и, понятное дело, что за новые лица, только потому что они новые и я их раньше не видел, я не голосую.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:27

  Vlad442 написав:Как бы я делал электрику. Нашел бы профи и подрядил бы его

За яким критерієм?
Наявністю диплома МВА? :mrgreen:
Досвідом роботи типу "халтурка у багатіїв"?
Наявністю диплома ВУЗа?
Вимірюванням кривизни рук??? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 16 жов, 2020 16:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:58

  Serg-ik написав:Не годится.
Главное-это проспект, круглосуточный круглогодичный шум.
Второе-это ремонты. Я сейчас живу в ремонте, который чуточку хуже тех, что Вы дали. Это жилое состояние, но требует ремонта. Заезжать туда, жить три года, а потом выезжать для проведения ремонта? Вариант, но неудобный.
Метраж маловат. 11-13 метров в комнате-это мало. Это квартиры для семей на 3 человека.
И экономическое образование давит на мозг, шепчет: не может основное средство 30--40 летней давности стоить столько, сколько стоит новое. Между ними разница по физическому износу -30-50 %, а если добавить моральный, то и все 60%. Или цене добавляет локейшен? Ок. пусть в данных случаях за локейшен у метро 10-20 тыс платит кто-то другой


Дело конечно ваше. Просторные спальни это хорошо не спорю, но скажите честно, насколько большой была площадь комнаты, в которой вы выросли? У меня например было 13 квадратов, у сестры 12 и ничего ужасного не произошло. Мне тогда вполне хватало. В спальне я только спал, делал уроки да книжки читал. Главное это были именно НАШИ комнаты с самого раннего детства.
Сколько ребёнку в принципе нужно: кровать-2 квадрата, письменный стол+ стул-2,5 метра, шкаф-ещё максимум 2. При комнате 12 метров, свободной площади ещё остаётся около шести. Ведь не каждому дитяти нужен рояль Беккер :mrgreen: для музицирования.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:59

даже львовский мальчик с 7-ю классами приходской сельской школы смог сделать себе ветку, чтобы кайфовать.
а этот МБА-шник со своим ремонтом - ни в какую.
его бы энергию флудера бордюры на дорогах менять, так всё уже давно было бы в Киеве закончено и за Житомир бы принялся.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:07

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Фото щитка:
Зображення
Только можно, пока, отключить здесь эти дурацкие комментарии?


Вот брехло. Пора таки Прохожему портрет Петросяна доставать.[/quote]
Молнія ввєрх!
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:10

  UA написав:
  airmax78 написав:Ой, сорян, перепутал. Это с арендной. Для меня они все на одно лицо.
Зображення

Судя по количеству линий, по кабелю раза в два сделал вас прораб.

ПС Передайте прорабу, что пыль убивает автоматы, их вешают уже после шпаклевки.

А це воопщє кіповська слаботочка з ковбасного цеху.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:12

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:ПС Передайте прорабу, что пыль убивает автоматы, их вешают уже после шпаклевки.

Обязательно. Представляю как у него глаза округлятся.

Как показала практика, после выхода автоматов из строя, можно жить и без них.
Но у тебя квартира - другой уровень, все вложения в ремонт увеличивают стоимость бетонометров кратно из за локации.

Зображення

Лофтстайл, возьму на замєтку
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:13

  Yuri_T написав:его бы энергию флудера бордюры на дорогах менять, так всё уже давно было бы в Киеве закончено и за Житомир бы принялся.

Ну не скажите, тему он изрядно оживил, хоть и на грани откровенного трэша :)
Прыймачок так не умеет, у того сразу - помои :)
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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