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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5419542054215422

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:18

  pesikot написав:
  Yuri_T написав:его бы энергию флудера бордюры на дорогах менять, так всё уже давно было бы в Киеве закончено и за Житомир бы принялся.

Ну не скажите, тему он изрядно оживил, хоть и на грани откровенного трэша :)
Прыймачок так не умеет, у того сразу - помои :)

1,5 км. медного провода и 0,9 км. витой пары - это требует отдельной ветки, я считаю.
иначе просто затеряется в горах флуда про недвижимость.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:21

  Yuri_T написав:
  pesikot написав:
  Yuri_T написав:его бы энергию флудера бордюры на дорогах менять, так всё уже давно было бы в Киеве закончено и за Житомир бы принялся.

Ну не скажите, тему он изрядно оживил, хоть и на грани откровенного трэша :)
Прыймачок так не умеет, у того сразу - помои :)

1,5 км. медного провода и 0,9 км. витой пары - это требует отдельной ветки, я считаю.
иначе просто затеряется в горах флуда про недвижимость.

Это даа ... это надо отлить в граните :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 5419542054215422
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