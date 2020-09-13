1,5 км. медного провода и 0,9 км. витой пары - это требует отдельной ветки, я считаю.
иначе просто затеряется в горах флуда про недвижимость.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:18
1,5 км. медного провода и 0,9 км. витой пары - это требует отдельной ветки, я считаю.
иначе просто затеряется в горах флуда про недвижимость.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:21
Это даа ... это надо отлить в граните
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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