Damien написав: adeges написав: Damien написав: Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))

Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.

Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.

Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс.ГРН вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле. Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось околовместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.



конечно в 4 раза большая площадь обозначает в 4+ раза больше проводов (потому что все провода выходят из щитка, а не проходят гирляндой через все помещения) и в 4 раза больше точек. конечно в 4 раза большая площадь обозначает в 4+ раза больше проводов (потому что все провода выходят из щитка, а не проходят гирляндой через все помещения) и в 4 раза больше точек. Стоимость проводов - это капля в общей стоимости. А по точкам не согласен. У меня на кухне 15 точек, а в спальне 7. В многокомнатных квартирах по сравнению с однушками добавляются как раз именно спальни. Поэтому прямой пропорции тут нет. Стоимость проводов - это капля в общей стоимости. А по точкам не согласен. У меня на кухне 15 точек, а в спальне 7. В многокомнатных квартирах по сравнению с однушками добавляются как раз именно спальни. Поэтому прямой пропорции тут нет.



Все осень просто. Возьмите бумагу и нарисуйте одну комнату, а потом пририсуйте еше одну, а потом еще одну. Конечно вам может повезти и комнаты могут идти по кругу, а щиток стоять в центре. Тогда это простая пропорция: для каждой комнаты при прочих равных нужно одинаковое количество кабеля. Но в любом другом случае каждая последующая комната более удалена от щитка. Поэтому кабеля на вторую комнату нужно больше, а на третью еще больше. Пусть не намного (если распаены коробки), но больше.



Да, у меня стоимость кабеля была выше стоимости работ. Поэтому не очень понимаю про каплю в общей стоимости Все осень просто. Возьмите бумагу и нарисуйте одну комнату, а потом пририсуйте еше одну, а потом еще одну. Конечно вам может повезти и комнаты могут идти по кругу, а щиток стоять в центре. Тогда это простая пропорция: для каждой комнаты при прочих равных нужно одинаковое количество кабеля. Но в любом другом случае каждая последующая комната более удалена от щитка. Поэтому кабеля на вторую комнату нужно больше, а на третью еще больше. Пусть не намного (если распаены коробки), но больше.Да, у меня стоимость кабеля была выше стоимости работ. Поэтому не очень понимаю про каплю в общей стоимости

