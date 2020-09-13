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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:28
Vlad442 написав: airmax78 написав:
С большой вероятностью это была бы катастрофа.
Почему?
Потому что самый большой риск в ремонте - это человеческий фактор. Умножение на 2 - уже большая проблема. Вы в вашей схеме умножаете его минимум на 3. Крайнего - не найдете. В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:53
airmax78 написав:
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
Напоминает аргументацию тех, кто в своё время агитировал голосовать за проФФессионалов
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:25
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
Напоминает аргументацию тех, кто в своё время агитировал голосовать за проФФессионалов
Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти". И "Хороший человек - это не профессия". Ну и, понятное дело, что за новые лица, только потому что они новые и я их раньше не видел, я не голосую.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:27
Vlad442 написав:
Как бы я делал электрику. Нашел бы профи и подрядил бы его
За яким критерієм?
Наявністю диплома МВА?
Досвідом роботи типу "халтурка у багатіїв"?
Наявністю диплома ВУЗа?
Вимірюванням кривизни рук???
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 16 жов, 2020 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:58
Serg-ik написав:
Не годится.
Главное-это проспект, круглосуточный круглогодичный шум.
Второе-это ремонты. Я сейчас живу в ремонте, который чуточку хуже тех, что Вы дали. Это жилое состояние, но требует ремонта. Заезжать туда, жить три года, а потом выезжать для проведения ремонта? Вариант, но неудобный.
Метраж маловат. 11-13 метров в комнате-это мало. Это квартиры для семей на 3 человека.
И экономическое образование давит на мозг, шепчет: не может основное средство 30--40 летней давности стоить столько, сколько стоит новое. Между ними разница по физическому износу -30-50 %, а если добавить моральный, то и все 60%. Или цене добавляет локейшен? Ок. пусть в данных случаях за локейшен у метро 10-20 тыс платит кто-то другой
Дело конечно ваше. Просторные спальни это хорошо не спорю, но скажите честно, насколько большой была площадь комнаты, в которой вы выросли? У меня например было 13 квадратов, у сестры 12 и ничего ужасного не произошло. Мне тогда вполне хватало. В спальне я только спал, делал уроки да книжки читал. Главное это были именно НАШИ комнаты с самого раннего детства.
Сколько ребёнку в принципе нужно: кровать-2 квадрата, письменный стол+ стул-2,5 метра, шкаф-ещё максимум 2. При комнате 12 метров, свободной площади ещё остаётся около шести. Ведь не каждому дитяти нужен рояль Беккер
для музицирования.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:31
Я предлагаю закрыть тему. Я вернусь к вам по окончании ремонта и все доложу. По итогу уже вместе посмеемся.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:33
airmax78 написав:
Я предлагаю закрыть тему. Я вернусь к вам по окончании ремонта и все доложу. По итогу уже вместе посмеемся.
По итогу - не интересно
Создайте свою отдельную ветку - будет веселее
Все вместе обсмеёмся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:36
Damien написав: adeges написав: Damien написав:
Ну черновой электрикой за 115тыс Вы меня впечатлили на 200%. Будет о чем по пьянке рассказать)))
Электрика черновая такая штука, что ее цена не зависит от уровня ремонта. Просто провод нужного сечения укладывается в штробы и все сходится в распредкоробки и щиток.
Стоимость должна быть одинакова и в хруще и в Тарьяне. Даже в старой панельке это будет стоить дороже, т.к. бетон советский штробить подороже будет, чем современные стены из говна и палок.
Так вот, в прошлом году я (ну не именно я своими руками, конечно) занимался полной заменой проводки в 40 метровой панельной однушке. Штробилось все заново, старая проводка отключена и похоронена . Мне это обошлось около 8-9 тыс
.ГРН
вместе с материалом ( по проводу сечение не занижалось, автоматы все поставил хорошие, Eaton). Да, это однушка, но она имеет те же туалет, ванную, кухню, балкон(туда тоже были заведены свет и розетки), с количеством точек по розеткам не экономил. И если Ваша квартира даже в 4 раза больше по площади, то это не значит, что там в 4 раза больше ушло бы денег. Ну может в 2 раза максимум, при этом штробление там дешевле.
конечно в 4 раза большая площадь обозначает в 4+ раза больше проводов (потому что все провода выходят из щитка, а не проходят гирляндой через все помещения) и в 4 раза больше точек.
Стоимость проводов - это капля в общей стоимости. А по точкам не согласен. У меня на кухне 15 точек, а в спальне 7. В многокомнатных квартирах по сравнению с однушками добавляются как раз именно спальни. Поэтому прямой пропорции тут нет.
Все осень просто. Возьмите бумагу и нарисуйте одну комнату, а потом пририсуйте еше одну, а потом еще одну. Конечно вам может повезти и комнаты могут идти по кругу, а щиток стоять в центре. Тогда это простая пропорция: для каждой комнаты при прочих равных нужно одинаковое количество кабеля. Но в любом другом случае каждая последующая комната более удалена от щитка. Поэтому кабеля на вторую комнату нужно больше, а на третью еще больше. Пусть не намного (если распаены коробки), но больше.
Да, у меня стоимость кабеля была выше стоимости работ. Поэтому не очень понимаю про каплю в общей стоимости
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:57
pesikot написав: airmax78 написав:
Я предлагаю закрыть тему. Я вернусь к вам по окончании ремонта и все доложу. По итогу уже вместе посмеемся.
По итогу - не интересно
Создайте свою отдельную ветку - будет веселее
Все вместе обсмеёмся
Я очень с юмором отношусь к мнению местных специалистов в электрике и проектном менеджменте. Но в самом деле электропауза затянулась.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:57
adeges написав: hume написав:
но так же перемерял штробы.
вот поэтому я рад, что платил за точку, а не штробу. я даже не пытался перемерять кабель. я сразу смирился что он будет украден. а процент усушки я узнал просто. мой электрик положил витую пару, а потом другие ребята кинули провод следующего поколения в ту же точку. И это оказалось меньше, чем витая пара поделенная на 2. чудеса, да и только
Все электрики, которые делали у меня ремонты, по завершению, предоставили развертку по стенам (да-да, я старомодный. не прокладываю проводку в стяжке пола
) с привязками. Посчитать метраж провода зная что откуда куда идет - задача для пятиклассника. Ну какого куда - тоже. в моей квартире электрики ДУСи за 2,5 дня всю разводку сделали. 3 бакса за точку (все остальные работы включены в эту цену) .в 2008 (на секундочку, это год пиковых цен) году другой электрик взял примерно 700 баксов. правда в это-же время я ему дал делать квартиру родственников. На обе квартиры у него ушло 2 недели, кроме этого у него параллельно шло пару объектов, на моих двух он заработал примерно 1800 баксов. Если есть сомнения в чистоплотности, то на проводах отмечается метраж, сначала разводят жгуты - взял значение у щитка и на конце и вычислил расход.
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