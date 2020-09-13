Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:22

airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.

PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков. В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.

Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти

""если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме...