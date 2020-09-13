RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5420542154225423>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:18

  rjkz написав:.в 2008 (на секундочку, это год пиковых цен) году другой электрик взял примерно 700 баксов. правда в это-же время я ему дал делать квартиру родственников. На обе квартиры у него ушло 2 недели, кроме этого у него параллельно шло пару объектов, на моих двух он заработал примерно 1800 баксов.


Одному мне кажется, что либо тут что-то не сходится, либо за электрику по квартирам rjkz заплатили заказчики двух других объектов?
airmax78
 
Повідомлень: 36358
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:22

  airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.


"Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти""

если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме... :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 05.06.13
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.

Може те поподробнее , это шо такое?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 23.05.14
Подякував: 529 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:43

  Прохожий написав:
  airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.


"Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти""

если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме... :evil:

макс либо троль жырный, либо прораб ему уже прилепил погоняло. скорее всего "сладенький", но склоняюсь к мысли что просто тролль
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 09.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:50

  Прохожий написав:
  airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег.
PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.


"Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти""

если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме... :evil:

Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.
airmax78
 
Повідомлень: 36358
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.

ХЗ
мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)
+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения...
...да, оптики не было...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 05.06.13
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На 48 и 12 автоматов?
airmax78
 
Повідомлень: 36358
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:10

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.

ХЗ
мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)
+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения...
...да, оптики не было...


то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.

хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 14.03.06
Подякував: 231 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:19

  adeges написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.

ХЗ
мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)
+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения...
...да, оптики не было...


то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.

хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па

ну если принципиальный вопрос то могу и поднять накладные по кабелю, Я всегда сам покупаю материалы
17000/2/1,5=5.666грн/день ИМХО неплохая з/п)
и да, штроб не было но еще и ТВ кабель развели)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 05.06.13
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:к 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.


Заради цікавості переглянув свої будівельні записи за осінь 2014 року. Якраз електрики монтували проводку в будинку. Маю квитанції й розрахунки за 2*200 м + 1*100 м + +- 50 м кабелю (до +- 550 метрів).
Точок менше ніж у Вас але площа значно більша.
Видатки 2014 року на це все були +- 15000 грн. (до 800 $)

Кабель якісний ВВГнг 3х2,5 (Одескабель) на розетки й ВВГнг 3х1,5 (Одескабель) на освітлення. Все із заземленням.

Загальна вартість зі щитками, коробками, зубрами, автоматами, ПЗВ і т.д.

Хоч собі якісний кабель монтували (*ВВГнг 3х2,5 (Одескабель))?

Зображення
Востаннє редагувалось ST_11 в П'ят 16 жов, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 28.04.11
Подякував: 62 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5420542154225423>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, lel і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1937, 1938, 1939
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19385 3223707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 20:59
flyman
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229151
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207142
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17544)
16.10.2020 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron