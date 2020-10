Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:10

Прохожий написав: airmax78 написав: Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее. Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.

ХЗ

мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)

+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения...

...да, оптики не было... ХЗмне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения......да, оптики не было...



то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.



хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па

