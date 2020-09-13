Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.в 2008 (на секундочку, это год пиковых цен) году другой электрик взял примерно 700 баксов. правда в это-же время я ему дал делать квартиру родственников. На обе квартиры у него ушло 2 недели, кроме этого у него параллельно шло пару объектов, на моих двух он заработал примерно 1800 баксов.
Одному мне кажется, что либо тут что-то не сходится, либо за электрику по квартирам rjkz заплатили заказчики двух других объектов?
airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег. PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
"Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти""
если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег. PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
"Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти""
если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме...
макс либо троль жырный, либо прораб ему уже прилепил погоняло. скорее всего "сладенький", но склоняюсь к мысли что просто тролль
airmax78 написав: В моем случае умножение риска на 2 (привлечение кондиционерщиков со стороны и мастера по плинтусам) уже затянуло мой ремонт минимум на 3 недели и стоило мне лишних денег. PS Меня здесь убеждают что прораб меня обманывает. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно, если честный прораб выдаст ремонт полный косяков.
"Нет, это напоминает поговорку: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти""
если то что вы пишите правда то ИМХО прораб не обманывает, он тупо вас имеет в извращенной форме...
Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.
airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.
ХЗ мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время) + слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения... ...да, оптики не было...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.
ХЗ мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время) + слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения... ...да, оптики не было...
то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.
хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.
ХЗ мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время) + слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения... ...да, оптики не было...
то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.
хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па
ну если принципиальный вопрос то могу и поднять накладные по кабелю, Я всегда сам покупаю материалы 17000/2/1,5=5.666грн/день ИМХО неплохая з/п) и да, штроб не было но еще и ТВ кабель развели)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:к 1700м кабеля силового и где-то 900м витой пары. Но отчет еще не получил.
Заради цікавості переглянув свої будівельні записи за осінь 2014 року. Якраз електрики монтували проводку в будинку. Маю квитанції й розрахунки за 2*200 м + 1*100 м + +- 50 м кабелю (до +- 550 метрів). Точок менше ніж у Вас але площа значно більша. Видатки 2014 року на це все були +- 15000 грн. (до 800 $)
Кабель якісний ВВГнг 3х2,5 (Одескабель) на розетки й ВВГнг 3х1,5 (Одескабель) на освітлення. Все із заземленням.
Загальна вартість зі щитками, коробками, зубрами, автоматами, ПЗВ і т.д.
Хоч собі якісний кабель монтували (*ВВГнг 3х2,5 (Одескабель))?
Востаннє редагувалось ST_11 в П'ят 16 жов, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.