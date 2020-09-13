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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:21
Vadim V написав: airmax78 написав:
Или везде ставить алюминиевый плинтус
, а он мне не нравится.
Може те поподробнее , это шо такое?
Симпатичная, но дорогая зараза. Раз в 5-10 дороже классических. Тоже есть с кабель-каналами и даже с подсветкой (светодиодную ленту впихуевают). Хорошо смотрятся во всяких хай-таках. Но есть вариации с покрытием ПВХ-пленкой, так что для классики тоже подходят.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:21
airmax78 написав:
На 48 и 12 автоматов?
в принципе да, но например вводной 3ф автомат занимает 3ю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:23
Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:29
flyman написав:
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Флай, не парься, IT - не твоя целевая аудитория на кавалирки.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:41
Natt написав: flyman написав:
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Флай, не парься, IT - не твоя целевая аудитория на кавалирки.
Відлягло.
Вмієш ти заспокоїти.
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