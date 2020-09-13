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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5421542254235424>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:21

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.

Може те поподробнее , это шо такое?

Симпатичная, но дорогая зараза. Раз в 5-10 дороже классических. Тоже есть с кабель-каналами и даже с подсветкой (светодиодную ленту впихуевают). Хорошо смотрятся во всяких хай-таках. Но есть вариации с покрытием ПВХ-пленкой, так что для классики тоже подходят.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:21

  airmax78 написав:На 48 и 12 автоматов?

в принципе да, но например вводной 3ф автомат занимает 3ю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:29

  flyman написав:ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.

Флай, не парься, IT - не твоя целевая аудитория на кавалирки.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:41

  Natt написав:
  flyman написав:ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.

Флай, не парься, IT - не твоя целевая аудитория на кавалирки.

Відлягло.
Вмієш ти заспокоїти.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:58

  Natt написав:
  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Или везде ставить алюминиевый плинтус, а он мне не нравится.

Може те поподробнее , это шо такое?

Симпатичная, но дорогая зараза. Раз в 5-10 дороже классических. Тоже есть с кабель-каналами и даже с подсветкой (светодиодную ленту впихуевают). Хорошо смотрятся во всяких хай-таках. Но есть вариации с покрытием ПВХ-пленкой, так что для классики тоже подходят.

А прыбыраты в хати он может(плинтус) , ну или хоть готовить покушать может? :mrgreen:

п.с. у меня в доме деревянные , дубовые , без светомузыки и вайфая , но смотрятся красиво - как живые переливаются каждый раз по новому при разном освещении...
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

эка вас всех провода с плинтусами торкнули...следующим забросом (вангую) будут лампочки по 100уе и розетки папиццот
ЗЫ. уже даже и не смешно
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:40

  flyman написав:Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.


Тебе волноваться стоит в меньшей степени, нежели лордам объектов средне-высокого класса. Круши ИнвесторКиева и оркады Влада также останутся ликвидными, даже если придется уменьшить прайс. А вот владельцам модных МОПых, особенно "небрендовых" (а таких настроили за последние годы дофига и больше) очковать не помешает.

К слову, весть с полей, как тут говорят - сотрудник снял двушку на Чавдар (свечка Ковальской) за 11к
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:46

  zРадио написав:
  flyman написав:Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.


Тебе волноваться стоит в меньшей степени, нежели лордам объектов средне-высокого класса. Круши ИнвесторКиева и оркады Влада также останутся ликвидными, даже если придется уменьшить прайс. А вот владельцам модных МОПых, особенно "небрендовых" (а таких настроили за последние годы дофига и больше) очковать не помешает.

К слову, весть с полей, как тут говорят - сотрудник снял двушку на Чавдар (свечка Ковальской) за 11к

Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:50

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.


Тебе волноваться стоит в меньшей степени, нежели лордам объектов средне-высокого класса. Круши ИнвесторКиева и оркады Влада также останутся ликвидными, даже если придется уменьшить прайс. А вот владельцам модных МОПых, особенно "небрендовых" (а таких настроили за последние годы дофига и больше) очковать не помешает.

К слову, весть с полей, как тут говорят - сотрудник снял двушку на Чавдар (свечка Ковальской) за 11к

Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?

их спасут только двери и плинтусы скрытого монтажа. вариантов нет
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:04

  plugatyrev написав:их спасут только двери и плинтусы скрытого монтажа. вариантов нет

Ребят, я понимаю, что вас это раздражает. Это, конечно, не поваров приходящих готовить деликатесы обсуждать и не опции в премиальных автомобилях, но тоже неприятно. Такой пир во время чумы, согласен. Обещаю больше к теме плинтусов скрытого монтажа не возвращаться.
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