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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:21
Vadim V написав: airmax78 написав:
Или везде ставить алюминиевый плинтус
, а он мне не нравится.
Може те поподробнее , это шо такое?
Симпатичная, но дорогая зараза. Раз в 5-10 дороже классических. Тоже есть с кабель-каналами и даже с подсветкой (светодиодную ленту впихуевают). Хорошо смотрятся во всяких хай-таках. Но есть вариации с покрытием ПВХ-пленкой, так что для классики тоже подходят.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:21
airmax78 написав:
На 48 и 12 автоматов?
в принципе да, но например вводной 3ф автомат занимает 3ю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:29
flyman написав:
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Флай, не парься, IT - не твоя целевая аудитория на кавалирки.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:41
Natt написав: flyman написав:
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Флай, не парься, IT - не твоя целевая аудитория на кавалирки.
Відлягло.
Вмієш ти заспокоїти.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:58
Natt написав: Vadim V написав: airmax78 написав:
Или везде ставить алюминиевый плинтус
, а он мне не нравится.
Може те поподробнее , это шо такое?
Симпатичная, но дорогая зараза. Раз в 5-10 дороже классических. Тоже есть с кабель-каналами и даже с подсветкой
(светодиодную ленту впихуевают). Хорошо смотрятся во всяких хай-таках. Но есть вариации с покрытием ПВХ-пленкой, так что для классики тоже подходят.
А прыбыраты в хати он может(плинтус) , ну или хоть готовить покушать может?
п.с. у меня в доме деревянные , дубовые , без светомузыки и вайфая , но смотрятся красиво - как живые переливаются каждый раз по новому при разном освещении...
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Vadim V
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:25
эка вас всех провода с плинтусами торкнули...следующим забросом (вангую) будут лампочки по 100уе и розетки папиццот
ЗЫ. уже даже и не смешно
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plugatyrev
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:40
flyman написав:
Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Тебе волноваться стоит в меньшей степени, нежели лордам объектов средне-высокого класса. Круши ИнвесторКиева
и оркады Влада
также останутся ликвидными, даже если придется уменьшить прайс. А вот владельцам модных МОПых, особенно "небрендовых" (а таких настроили за последние годы дофига и больше) очковать не помешает.
К слову, весть с полей, как тут говорят - сотрудник снял двушку на Чавдар (свечка Ковальской) за 11к
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zРадио
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:46
zРадио написав: flyman написав:
Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Тебе волноваться стоит в меньшей степени, нежели лордам объектов средне-высокого класса. Круши ИнвесторКиева
и оркады Влада
также останутся ликвидными, даже если придется уменьшить прайс. А вот владельцам модных МОПых, особенно "небрендовых" (а таких настроили за последние годы дофига и больше) очковать не помешает.
К слову, весть с полей, как тут говорят - сотрудник снял двушку на Чавдар (свечка Ковальской) за 11к
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:50
airmax78 написав: zРадио написав: flyman написав:
Чую. Що лосік в 78го вже перевалив за полтосік.
ОйТі з нового року звільняє оренду.
Понаїхів відправляє в Харькови та Хацапєтовки з релокейтним бонусом. Шото я очькую, що кавалірки прийдеться забивати дошками.
Тебе волноваться стоит в меньшей степени, нежели лордам объектов средне-высокого класса. Круши ИнвесторКиева
и оркады Влада
также останутся ликвидными, даже если придется уменьшить прайс. А вот владельцам модных МОПых, особенно "небрендовых" (а таких настроили за последние годы дофига и больше) очковать не помешает.
К слову, весть с полей, как тут говорят - сотрудник снял двушку на Чавдар (свечка Ковальской) за 11к
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
их спасут только двери и плинтусы скрытого монтажа. вариантов нет
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plugatyrev
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:04
plugatyrev написав:
их спасут только двери и плинтусы скрытого монтажа. вариантов нет
Ребят, я понимаю, что вас это раздражает. Это, конечно, не поваров приходящих готовить деликатесы обсуждать и не опции в премиальных автомобилях, но тоже неприятно. Такой пир во время чумы, согласен. Обещаю больше к теме плинтусов скрытого монтажа не возвращаться.
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