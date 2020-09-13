Natt написав:

Vadim V написав: airmax78 написав: Или везде ставить алюминиевый плинтус , а он мне не нравится. Или везде ставить, а он мне не нравится.

Може те поподробнее , это шо такое? Може те поподробнее , это шо такое?

Тоже есть с кабель-каналами и даже с подсветкой

Симпатичная, но дорогая зараза. Раз в 5-10 дороже классических.(светодиодную ленту впихуевают). Хорошо смотрятся во всяких хай-таках. Но есть вариации с покрытием ПВХ-пленкой, так что для классики тоже подходят.