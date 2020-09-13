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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:10
airmax78 написав: plugatyrev написав:
их спасут только двери и плинтусы скрытого монтажа. вариантов нет
Ребят, я понимаю, что вас это раздражает. Это, конечно, не поваров приходящих готовить деликатесы обсуждать и не опции в премиальных автомобилях, но тоже неприятно. Такой пир во время чумы, согласен. Обещаю больше к теме плинтусов скрытого монтажа не возвращаться.
Да ладно, все же все понимают. Не со зла и не от зависти.
Во время Донбасса все были генералами, под Ковид все главрачи, а здесь все сплошь архитекторы-дизайнеры с кучей смежных специализаций. Эпоха Интернета, поколение Зум и все такое прочее)))
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:13
Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:17
airmax78 написав:
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?
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