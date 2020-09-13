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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:10
airmax78 написав: plugatyrev написав:
их спасут только двери и плинтусы скрытого монтажа. вариантов нет
Ребят, я понимаю, что вас это раздражает. Это, конечно, не поваров приходящих готовить деликатесы обсуждать и не опции в премиальных автомобилях, но тоже неприятно. Такой пир во время чумы, согласен. Обещаю больше к теме плинтусов скрытого монтажа не возвращаться.
Да ладно, все же все понимают. Не со зла и не от зависти.
Во время Донбасса все были генералами, под Ковид все главрачи, а здесь все сплошь архитекторы-дизайнеры с кучей смежных специализаций. Эпоха Интернета, поколение Зум и все такое прочее)))
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:13
Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:17
airmax78 написав:
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25
hume написав: airmax78 написав:
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Какие нюансы? Гамма же по ral или ncs и там ничего не меняется. А выгорает что белая, что любая другая.
Выгорает, и затирается. Есть еще одно условие, краска должна быть той же фирмы. Одно колерование даёт разный оттенок на краске разных производителей
В АППСе у меня капарол, еще немецкий и осталось полведра. Как-то после арендаторов затертости подкрасить решил - капец как отличается (та что на стене выгорела, а в ведре остался "родной" цвет), конечно и эта краска со временем выгорела и все стало однотонным. В другом месте подобрал цвет по раскладке из епа - чтобы не полагаться на свои восприятия цветов, пригласил профессионального знакомого художника. Попадание цвета - 100%, но через несколько лет краска в местах подкраски слегка подвыгорела (вариант - "пожелтела и отвалилась"
)
Отсюда мораль - красить надо остатками той краски, которая была изначально.
Кстати, насчет идеи Влада красить в белый цвет. Идея правильная, особенно под аренду. Но 100% попадания тоже не будет - у белого масса оттенков во первых, а во вторых, разные краски имеют разную матовость. У меня в АППСе на потолке видна такая подкраска на отсвет, на венике как-раз так как Влад все прописал. В какой-то момент закончилась краска и купил того-же производителя той-же серии краску, но немного другой маркировки - пришлось перекрашивать всю стену, чтобы не было видно.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:26
zРадио написав: airmax78 написав:
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?
весьма субъективно. в памяти то прелести некоторых еще торчат и колосятся, а по факту уже не совсем. по этому либо демпинг либо силикон в виде незаметных несведущим монтажных дырок, пардон, отверстий дверных коробок и плинтусов всяческих
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:35
ГыГы написав: somilitark написав:
11-я ошибка, валюта недвиги это доллар, а не местные тугрики.
Скрепные россиянчеги очень уважают свои фубли.
Всем здрасьте, про провода всё прочитал, а чо там с Аркадой? Поговаривют касками на Хрещатике стучат. Неужели?
От инвесторов аркады требуют по 6 кгрн с метра на достройку, кто, что и по всем домам или по отдельному, по которому поступила инфа - не знаю. Тот дом, инвесторы которого проинформировали готов %% на 95-98. А у людей почти червонец требуют. Это почти половина той цены, которую манагер оркады, который потом перепродал моим знакомым по переуступке заплатил (заплатил-ли?) на старте продаж.
Мои знакомые взяли за полгода до планового ввода в эксплуатацию в готовности 85-90%, дав заработать манагеру 75% от стартовой цены котлована.
Это ставит под сомнение утверждение, что инвестировать на высокой степени готовности безопасно.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 00:37
airmax78 написав:
Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.
Наверное вы выглядите слишком лощЁно, ну там костюмчик Бриони, туфельки из страуса, печатка с брюликом каратов 15 да часики как в песне Слепакова о чиновнике? Или модные мопы производят столь неизгладимое впечатление на ремонтников, что каждый уважающий себя мастер, работать меньше чем за тройную оплату посчитает плевком себе в лицо!
п.с. Когда рекомендованный мне электрик работал за 3 дол/точка, знакомый мастер РЕСа предлагал то же самое за 6 и типа по бооольшому блату.
п.п.с. Ну ладно я и подобные мне скупердяи лишней копейки не заплатят (с ваших же слов
)
но Прохожий вроде как в непомерной экономии не был замечен.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Суб 17 жов, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 00:38
drevlyanin написав: Serg-ik написав:
Не годится.
Главное-это проспект, круглосуточный круглогодичный шум.
Второе-это ремонты. Я сейчас живу в ремонте, который чуточку хуже тех, что Вы дали. Это жилое состояние, но требует ремонта. Заезжать туда, жить три года, а потом выезжать для проведения ремонта? Вариант, но неудобный.
Метраж маловат. 11-13 метров в комнате-это мало. Это квартиры для семей на 3 человека.
И экономическое образование давит на мозг, шепчет: не может основное средство 30--40 летней давности стоить столько, сколько стоит новое. Между ними разница по физическому износу -30-50 %, а если добавить моральный, то и все 60%. Или цене добавляет локейшен? Ок. пусть в данных случаях за локейшен у метро 10-20 тыс платит кто-то другой
Дело конечно ваше. Просторные спальни это хорошо не спорю, но скажите честно, насколько большой была площадь комнаты, в которой вы выросли? У меня например было 13 квадратов, у сестры 12 и ничего ужасного не произошло. Мне тогда вполне хватало. В спальне я только спал, делал уроки да книжки читал. Главное это были именно НАШИ комнаты с самого раннего детства.
Сколько ребёнку в принципе нужно: кровать-2 квадрата, письменный стол+ стул-2,5 метра, шкаф-ещё максимум 2. При комнате 12 метров, свободной площади ещё остаётся около шести. Ведь не каждому дитяти нужен рояль Беккер
для музицирования.
В наших реалиях, когда квартиры проживания (если свои) менялись не часто, дети вырастали из младенцев в молодых людей в одной и той-же комнате.
Кроме того, объем воздуха в комнате немаловажен. Я благодарен своим родителям за комнату в 21 м2 и высоте потолка 3,75.
Поэтому, я-бы рекомендовал Сержу подождать, когда ДСК 4 начнет массово строить панельки с 3-метровыми потолками (там хорошие планировки бывают) и ждать когда появится вариант в удачной локации (что бывает у ДСК 4 редко). Это будет оптимально на его "котлету".
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