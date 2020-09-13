Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25

hume написав: airmax78 написав: [

Какие нюансы? Гамма же по ral или ncs и там ничего не меняется. А выгорает что белая, что любая другая. Какие нюансы? Гамма же по ral или ncs и там ничего не меняется. А выгорает что белая, что любая другая.

Выгорает, и затирается. Есть еще одно условие, краска должна быть той же фирмы. Одно колерование даёт разный оттенок на краске разных производителей Выгорает, и затирается. Есть еще одно условие, краска должна быть той же фирмы. Одно колерование даёт разный оттенок на краске разных производителей

В АППСе у меня капарол, еще немецкий и осталось полведра. Как-то после арендаторов затертости подкрасить решил - капец как отличается (та что на стене выгорела, а в ведре остался "родной" цвет), конечно и эта краска со временем выгорела и все стало однотонным. В другом месте подобрал цвет по раскладке из епа - чтобы не полагаться на свои восприятия цветов, пригласил профессионального знакомого художника. Попадание цвета - 100%, но через несколько лет краска в местах подкраски слегка подвыгорела (вариант - "пожелтела и отвалилась"Отсюда мораль - красить надо остатками той краски, которая была изначально.Кстати, насчет идеи Влада красить в белый цвет. Идея правильная, особенно под аренду. Но 100% попадания тоже не будет - у белого масса оттенков во первых, а во вторых, разные краски имеют разную матовость. У меня в АППСе на потолке видна такая подкраска на отсвет, на венике как-раз так как Влад все прописал. В какой-то момент закончилась краска и купил того-же производителя той-же серии краску, но немного другой маркировки - пришлось перекрашивать всю стену, чтобы не было видно.