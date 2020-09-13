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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5422542354245425

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 01:39

  plugatyrev написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?


Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?

весьма субъективно. в памяти то прелести некоторых еще торчат и колосятся, а по факту уже не совсем. по этому либо демпинг либо силикон в виде незаметных несведущим монтажных дырок, пардон, отверстий дверных коробок и плинтусов всяческих


Дык это не то что весьма субъективно - это 100% субъективно ))) Макс думает, что уколол меня, но я весьма спокоен относительно факта снижения стоимости моей прелести, которую я купил, чтобы жить в собственном, а не арендовать. Вероятно, поэтому я и размечтался, что остальные хозяева подобных прелестей такие же рациональные и логичные. Что на самом деле творится в их головах я, честное слово, не знаю :lol: Но то, что Макс помешался на своих МОПах и переоценивает факт их мимолетной конкурентности - неоспоримый факт...
zРадио
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