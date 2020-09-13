plugatyrev написав:zРадио написав:
Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?
весьма субъективно. в памяти то прелести некоторых еще торчат и колосятся, а по факту уже не совсем. по этому либо демпинг либо силикон в виде незаметных несведущим монтажных дырок, пардон, отверстий дверных коробок и плинтусов всяческих
Дык это не то что весьма субъективно - это 100% субъективно ))) Макс думает, что уколол меня, но я весьма спокоен относительно факта снижения стоимости моей прелести, которую я купил, чтобы жить в собственном, а не арендовать. Вероятно, поэтому я и размечтался, что остальные хозяева подобных прелестей такие же рациональные и логичные. Что на самом деле творится в их головах я, честное слово, не знаю Но то, что Макс помешался на своих МОПах и переоценивает факт их мимолетной конкурентности - неоспоримый факт...