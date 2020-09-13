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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 жов, 2020 01:39
plugatyrev написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?
весьма субъективно. в памяти то прелести некоторых еще торчат и колосятся, а по факту уже не совсем. по этому либо демпинг либо силикон в виде незаметных несведущим монтажных дырок, пардон, отверстий дверных коробок и плинтусов всяческих
Дык это не то что весьма субъективно - это 100% субъективно ))) Макс думает, что уколол меня, но я весьма спокоен относительно факта снижения стоимости моей прелести, которую я купил, чтобы жить в собственном, а не арендовать. Вероятно, поэтому я и размечтался, что остальные хозяева подобных прелестей такие же рациональные и логичные. Что на самом деле творится в их головах я, честное слово, не знаю
Но то, что Макс помешался на своих МОПах и переоценивает факт их мимолетной конкурентности - неоспоримый факт...
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Додано: Суб 17 жов, 2020 04:04
adeges написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.
ХЗ
мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)
+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения...
...да, оптики не было...
то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.
хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па
В 2016 многие строители готовы были "за миску супа" работать.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 04:12
zРадио написав: airmax78 написав:
Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?
Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?
"Любой новострой сразу после ввода начинает свой путь к бабушатнику, даже если он из овноблока и с панорамными окнами" (Я)
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