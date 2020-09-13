Додано: Суб 17 жов, 2020 09:49

airmax78 написав: Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами. Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.

Такие заказчики это новая нефть для работников.Цена не гарантия качества. Нужно разбираться во всем самому - тратить время, читать литературу, смотреть видео, вспоминать школьную физику. И желательно потренироваться на объектах попроще.Или обращаться к профессионалам, которые сделают это за вас. Уверен, что квалифицированный прораб при некоторой заинтересованности мог бы уполовинить ценник за работу при том же качестве. Может даже более чем уполовинить, если бы привлекал на разные этапы разных специалистов, по схеме, как я писал выше. Но зачем это ему - заказчик денег не считает и платит, ремонт идет. Не исключаю, что имеет откаты за такие заказы.