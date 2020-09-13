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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5422542354245425

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 01:39

  plugatyrev написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?


Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?

весьма субъективно. в памяти то прелести некоторых еще торчат и колосятся, а по факту уже не совсем. по этому либо демпинг либо силикон в виде незаметных несведущим монтажных дырок, пардон, отверстий дверных коробок и плинтусов всяческих


Дык это не то что весьма субъективно - это 100% субъективно ))) Макс думает, что уколол меня, но я весьма спокоен относительно факта снижения стоимости моей прелести, которую я купил, чтобы жить в собственном, а не арендовать. Вероятно, поэтому я и размечтался, что остальные хозяева подобных прелестей такие же рациональные и логичные. Что на самом деле творится в их головах я, честное слово, не знаю :lol: Но то, что Макс помешался на своих МОПах и переоценивает факт их мимолетной конкурентности - неоспоримый факт...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 04:04

  adeges написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Не хочу спорить. Знаю только что моему знакому в 75м, 2К черновая электрика обошлась в 100К. Делали электрики которых он хорошо знает. Без прораба. У него ремонт по-бюджетнее.

ХЗ
мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время)
+ слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения...
...да, оптики не было...


то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.

хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па


В 2016 многие строители готовы были "за миску супа" работать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 04:12

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Что же тогда ждет немодные мопы устаревший бизнес-класс? И что делать их владельцам?


Этот сегмент еще под бОльшим давлением, согласен с тобой. Просто помни, что в аренде те объекты уже хорошо амортизированы и вернули часть инвестиций, поэтому (по идее) там в большем числе случаев владельцы будут при памяти и адекватной оценке своих прелестей. Не?


"Любой новострой сразу после ввода начинает свой путь к бабушатнику, даже если он из овноблока и с панорамными окнами" (Я) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:27

  airmax78 написав:Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.

Макс, я тут чуть ли не единственный кто не говорит что дорого, а акцентирует внимание на обмане в объеме работ.
Квалифицированный электрик работать по тарифам ниже средних не будет.
Стремление нанять дешевого электрика-сантехника- кондиционерщика это из области "от жлобства одни неудобства". Люди путают эти работы с вывозом строймусора.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:33

  rjkz написав:
ЛС. пока что.

Ответил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:38

:idea:
  UA написав:
  airmax78 написав:Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.

Макс, я тут чуть ли не единственный кто не говорит что дорого, а акцентирует внимание на обмане в объеме работ.
Квалифицированный электрик работать по тарифам ниже средних не будет.
Стремление нанять дешевого электрика-сантехника- кондиционерщика это из области "от жлобства одни неудобства". Люди путают эти работы с вывозом строймусора.

Я не спешу с выводами по объемам. Дождусь отчета. Соточка за электрику в 75-метровой двухе - это был для меня реалити чек (и там с вероятностью 90% никого в извращенной форме не имели. Более того - все материалы закупались заказчиком). Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.

Такие заказчики это новая нефть для работников.
Цена не гарантия качества. Нужно разбираться во всем самому - тратить время, читать литературу, смотреть видео, вспоминать школьную физику. И желательно потренироваться на объектах попроще.
Или обращаться к профессионалам, которые сделают это за вас. Уверен, что квалифицированный прораб при некоторой заинтересованности мог бы уполовинить ценник за работу при том же качестве. Может даже более чем уполовинить, если бы привлекал на разные этапы разных специалистов, по схеме, как я писал выше. Но зачем это ему - заказчик денег не считает и платит, ремонт идет. Не исключаю, что имеет откаты за такие заказы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:54

  airmax78 написав::idea:
  UA написав:
  airmax78 написав:Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.

Макс, я тут чуть ли не единственный кто не говорит что дорого, а акцентирует внимание на обмане в объеме работ.
Квалифицированный электрик работать по тарифам ниже средних не будет.
Стремление нанять дешевого электрика-сантехника- кондиционерщика это из области "от жлобства одни неудобства". Люди путают эти работы с вывозом строймусора.

Я не спешу с выводами по объемам. Дождусь отчета. Соточка за электрику в 75-метровой двухе - это был для меня реалити чек (и там с вероятностью 90% никого в извращенной форме не имели. Более того - все материалы закупались заказчиком). Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.

Согласен, нужно ориентироваться на аналогичное.
Сравнивать стандартную схему освещения (люстра в потолке + 2 бра) с тремя сценариями освещения некорректно.
UA
 
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