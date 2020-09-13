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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5423542454255426

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Согласен, нужно ориентироваться на аналогичное.
Сравнивать стандартную схему освещения (люстра в потолке + 2 бра) с тремя сценариями освещения некорректно.

Пока ничего этого нет. Есть черновая электрика со штробами, подрозетниками и проводами.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:31

  drevlyanin написав:Огласите ваше видение средних тарифов. А то сразу приходит на ум средняя температура по больнице. Типа цены должны быть одинаковыми что в омноблоке, что в бетоне, что в сорокаметровой однухе, что в двухсотметровом доме, и самое главное-одинаково будет платить и тот, кто делает первый в своей жизни ремонт и тот кто на этом собаку съел? Я так понимаю, что работяга окончивший ПТУ или не дай бог техникум, должен требовать не 6-7 дол/точка, а как минимум 12? И что в вашем понимании означает квалифицированный? Тот который красивыми рядочками и обязательно в гофре по потолку разводит два километра проводов или тот который умеет красиво развести клиента?

Смотрите, я не квалифицированный электрик, я простой арендодатель с опытом в ремонтах.
Что мы увидим если посмотреть на фото электрощитка Макса. (Это корпус от Хагер Поло, я их под десяток приобрел для своих объектов). Входящий кабель имеет провода(беленькие) сечением 6 квадратов. После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.
Для гурманов есть тема про селективность автоматов.
К чему это?
Если заказчик аргументировано, с пониманием им произнесенного разговаривает с мастером, то неквалифицированный мастер начинает потеть, ерзать и вдруг вспомнив "об одном очень важном деле" смотреть на часы и входную дверь.

Общее представление о средних тарифах на том же Кабанчике можно получить.

Корочка профильного учебного заведения для электрика обязательна.
У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.
Неквалифицированные там сразу погибают :mrgreen:
ПС Ремонт это просто.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:45

  UA написав:У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.
Неквалифицированные там сразу погибают :mrgreen:
ПС Ремонт это просто.

А сантехнику курирует парень с Водоканала?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:47

  Vlad442 написав:
  UA написав:Согласен, нужно ориентироваться на аналогичное.
Сравнивать стандартную схему освещения (люстра в потолке + 2 бра) с тремя сценариями освещения некорректно.

Пока ничего этого нет. Есть черновая электрика со штробами, подрозетниками и проводами.

Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.
Без нескольких сценариев освещения не обойтись.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:55

  remark написав:
  UA написав:У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.
Неквалифицированные там сразу погибают :mrgreen:
ПС Ремонт это просто.

А сантехнику курирует парень с Водоканала?

Парню с водоканала вообще не стоит курировать сантехнику))
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:55

  remark написав:
  UA написав:У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.
Неквалифицированные там сразу погибают :mrgreen:
ПС Ремонт это просто.

А сантехнику курирует парень с Водоканала?

Слесарь с Киевтеплоэнерго.
Про то как я пломбирую и перепроверяю счетчики отопления и гор. воды рассказать?
В сословии сантехников некоуешие это очень большая редкость.
Предположу, что всё сантехники имеют МВА :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.

Автомат защищает линию от перенагрузки как до него, так и после. Если стоит автомат 25, то вполне допустимо подвести к нему проводом 4 квадрата. Если 16, то 2,5. Автомат должен стоять из расчета защиты самой слабой части сети, а это розетка на 16А. Таким образом на линии розеток не может быть автоматов больше, чем 16, следовательно подводить к ним питание можно и проводом 2,5.
  UA написав:Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.
Без нескольких сценариев освещения не обойтись.

Пока что это пара лишних штроб и несколько десятков метра кабеля.

Лично я не понимаю, как в квартиру можно замуровать 1,7 км силовых проводов. Нужно обращаться к специалистам по поводу проверки оптимальности проекта. Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:11

  Vlad442 написав:Штроба 60 грн/метр, подрозетник 70 грн/шт, укладка провода в штробе 10 грн/метр. Это по бетону. В кирпиче/газоблоке дешевле, но насколько точно не скажу, потому что последний ремонт был с разводкой электрики в бетоне.


я тут поднял расценки 2017 моего электрика, кроме щитка за отдельную цену, все остальное это 10 грн м штробы и 60 грн точка. на стены он сильно жаловался, говорил что порвал 4 баяна, т.е. сточил 4 диска. не знаю его сегодняшних расценок

за точку считалось все, куда можно подсоединить лампочку, розетку, выключатель. Т.е. гнездо на 4 розетки шло за 240.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.

Почему бы и нет
Faceless
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