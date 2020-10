Додано: Суб 17 жов, 2020 11:11

Vlad442 написав: Штроба 60 грн/метр, подрозетник 70 грн/шт, укладка провода в штробе 10 грн/метр. Это по бетону. В кирпиче/газоблоке дешевле, но насколько точно не скажу, потому что последний ремонт был с разводкой электрики в бетоне. Штроба 60 грн/метр, подрозетник 70 грн/шт, укладка провода в штробе 10 грн/метр. Это по бетону. В кирпиче/газоблоке дешевле, но насколько точно не скажу, потому что последний ремонт был с разводкой электрики в бетоне.



я тут поднял расценки 2017 моего электрика, кроме щитка за отдельную цену, все остальное это 10 грн м штробы и 60 грн точка. на стены он сильно жаловался, говорил что порвал 4 баяна, т.е. сточил 4 диска. не знаю его сегодняшних расценок



за точку считалось все, куда можно подсоединить лампочку, розетку, выключатель. Т.е. гнездо на 4 розетки шло за 240. я тут поднял расценки 2017 моего электрика, кроме щитка за отдельную цену, все остальное это 10 грн м штробы и 60 грн точка. на стены он сильно жаловался, говорил что порвал 4 баяна, т.е. сточил 4 диска. не знаю его сегодняшних расценокза точку считалось все, куда можно подсоединить лампочку, розетку, выключатель. Т.е. гнездо на 4 розетки шло за 240.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California