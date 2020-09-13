Пока ничего этого нет. Есть черновая электрика со штробами, подрозетниками и проводами.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 10:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:31
Смотрите, я не квалифицированный электрик, я простой арендодатель с опытом в ремонтах.
Что мы увидим если посмотреть на фото электрощитка Макса. (Это корпус от Хагер Поло, я их под десяток приобрел для своих объектов). Входящий кабель имеет провода(беленькие) сечением 6 квадратов. После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.
Для гурманов есть тема про селективность автоматов.
К чему это?
Если заказчик аргументировано, с пониманием им произнесенного разговаривает с мастером, то неквалифицированный мастер начинает потеть, ерзать и вдруг вспомнив "об одном очень важном деле" смотреть на часы и входную дверь.
Общее представление о средних тарифах на том же Кабанчике можно получить.
Корочка профильного учебного заведения для электрика обязательна.
У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.
Неквалифицированные там сразу погибают
ПС Ремонт это просто.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:45
А сантехнику курирует парень с Водоканала?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:47
Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.
Без нескольких сценариев освещения не обойтись.
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:55
Додано: Суб 17 жов, 2020 10:55
Слесарь с Киевтеплоэнерго.
Про то как я пломбирую и перепроверяю счетчики отопления и гор. воды рассказать?
В сословии сантехников некоуешие это очень большая редкость.
Предположу, что всё сантехники имеют МВА
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Автомат защищает линию от перенагрузки как до него, так и после. Если стоит автомат 25, то вполне допустимо подвести к нему проводом 4 квадрата. Если 16, то 2,5. Автомат должен стоять из расчета защиты самой слабой части сети, а это розетка на 16А. Таким образом на линии розеток не может быть автоматов больше, чем 16, следовательно подводить к ним питание можно и проводом 2,5.
Пока что это пара лишних штроб и несколько десятков метра кабеля.
Лично я не понимаю, как в квартиру можно замуровать 1,7 км силовых проводов. Нужно обращаться к специалистам по поводу проверки оптимальности проекта. Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:11
я тут поднял расценки 2017 моего электрика, кроме щитка за отдельную цену, все остальное это 10 грн м штробы и 60 грн точка. на стены он сильно жаловался, говорил что порвал 4 баяна, т.е. сточил 4 диска. не знаю его сегодняшних расценок
за точку считалось все, куда можно подсоединить лампочку, розетку, выключатель. Т.е. гнездо на 4 розетки шло за 240.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 17 жов, 2020 11:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему бы и нет
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