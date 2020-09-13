Додано: Суб 17 жов, 2020 11:07

UA написав: После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк. После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.

UA написав: Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.

Без нескольких сценариев освещения не обойтись. Влад, в домах кошерной локации с модными МОПами нельзя просто по центру комнаты повесить люстру и два бра на стене.Без нескольких сценариев освещения не обойтись.

Автомат защищает линию от перенагрузки как до него, так и после. Если стоит автомат 25, то вполне допустимо подвести к нему проводом 4 квадрата. Если 16, то 2,5. Автомат должен стоять из расчета защиты самой слабой части сети, а это розетка на 16А. Таким образом на линии розеток не может быть автоматов больше, чем 16, следовательно подводить к ним питание можно и проводом 2,5.Пока что это пара лишних штроб и несколько десятков метра кабеля.Лично я не понимаю, как в квартиру можно замуровать 1,7 км силовых проводов. Нужно обращаться к специалистам по поводу проверки оптимальности проекта. Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.