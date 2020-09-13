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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:23
drevlyanin написав:
Наверное вы выглядите слишком лощЁно, ну там костюмчик Бриони, туфельки из страуса, печатка с брюликом каратов 15 да часики как в песне Слепакова
airmax78 написав:
Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.
о чиновнике? Или модные мопы производят столь неизгладимое впечатление на ремонтников, что каждый уважающий себя мастер, работать меньше чем за тройную оплату посчитает плевком себе в лицо!
п.с. Когда рекомендованный мне электрик работал за 3 дол/точка, знакомый мастер РЕСа предлагал то же самое за 6 и типа по бооольшому блату.
п.п.с. Ну ладно я и подобные мне скупердяи лишней копейки не заплатят (с ваших же слов
)
но Прохожий вроде как в непомерной экономии не был замечен.
Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:48
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.
Такие заказчики это новая нефть для работников.Цена не гарантия качества. Нужно разбираться во всем самому - тратить время, читать литературу, смотреть видео, вспоминать школьную физику. И желательно потренироваться на объектах попроще.
Или обращаться к профессионалам, которые сделают это за вас. Уверен, что квалифицированный прораб при некоторой заинтересованности мог бы уполовинить ценник за работу при том же качестве. Может даже более чем уполовинить
, если бы привлекал на разные этапы разных специалистов, по схеме, как я писал выше. Но зачем это ему - заказчик денег не считает и платит, ремонт идет. Не исключаю, что имеет откаты за такие заказы.
Можно выделенное переносить в золотые страницы без редактирования.
Я не знаю площадь квартиры Airmax, но не думаю, что больше 150кв.м. Но даже если 150, то черновую электрику можно было сделать до 25-30кгрн, никак не 115. С качеством "навсегда", без занижения сечения провода.
Airmax, eсли будете делать еще одну квартиру, то возьмите меня прорабом! Я буду красть немного, честное слово!Не больше половины. Вот, клянусь, половину украду и дальше - ни-ни. Это хороший вариант в Вашем случае.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 12:58
Faceless написав:
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.
Почему бы и нет
Иногда, чтобы не выдумывать куда поставить распределительную коробку и заплатить за ее монтаж - проще кинуть ещё один провод к щитку. И надёжней. Сам так делал в однокомнатной. Сам сделал черновую разводку, а электрик собирал щиток и одну распредкоробку на свет.
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