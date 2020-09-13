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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5424542554265427

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:23

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.


Наверное вы выглядите слишком лощЁно, ну там костюмчик Бриони, туфельки из страуса, печатка с брюликом каратов 15 да часики как в песне Слепакова о чиновнике? Или модные мопы производят столь неизгладимое впечатление на ремонтников, что каждый уважающий себя мастер, работать меньше чем за тройную оплату посчитает плевком себе в лицо! :wink:
п.с. Когда рекомендованный мне электрик работал за 3 дол/точка, знакомый мастер РЕСа предлагал то же самое за 6 и типа по бооольшому блату. :mrgreen:
п.п.с. Ну ладно я и подобные мне скупердяи лишней копейки не заплатят (с ваших же слов :wink: )
но Прохожий вроде как в непомерной экономии не был замечен.

Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:48

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.

Такие заказчики это новая нефть для работников.
Цена не гарантия качества. Нужно разбираться во всем самому - тратить время, читать литературу, смотреть видео, вспоминать школьную физику. И желательно потренироваться на объектах попроще.
Или обращаться к профессионалам, которые сделают это за вас. Уверен, что квалифицированный прораб при некоторой заинтересованности мог бы уполовинить ценник за работу при том же качестве. Может даже более чем уполовинить, если бы привлекал на разные этапы разных специалистов, по схеме, как я писал выше. Но зачем это ему - заказчик денег не считает и платит, ремонт идет. Не исключаю, что имеет откаты за такие заказы.

Можно выделенное переносить в золотые страницы без редактирования.
Я не знаю площадь квартиры Airmax, но не думаю, что больше 150кв.м. Но даже если 150, то черновую электрику можно было сделать до 25-30кгрн, никак не 115. С качеством "навсегда", без занижения сечения провода.
Airmax, eсли будете делать еще одну квартиру, то возьмите меня прорабом! Я буду красть немного, честное слово!Не больше половины. Вот, клянусь, половину украду и дальше - ни-ни. Это хороший вариант в Вашем случае.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.

Почему бы и нет
Иногда, чтобы не выдумывать куда поставить распределительную коробку и заплатить за ее монтаж - проще кинуть ещё один провод к щитку. И надёжней. Сам так делал в однокомнатной. Сам сделал черновую разводку, а электрик собирал щиток и одну распредкоробку на свет.
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  #<1 ... 5424542554265427
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