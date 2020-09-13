Додано: Суб 17 жов, 2020 13:41

UA написав: Смотрите, я не квалифицированный электрик, я простой арендодатель с опытом в ремонтах.

Что мы увидим если посмотреть на фото электрощитка Макса. (Это корпус от Хагер Поло, я их под десяток приобрел для своих объектов). Входящий кабель имеет провода(беленькие) сечением 6 квадратов. После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.

Для гурманов есть тема про селективность автоматов.

К чему это?

Если заказчик аргументировано, с пониманием им произнесенного разговаривает с мастером, то неквалифицированный мастер начинает потеть, ерзать и вдруг вспомнив "об одном очень важном деле" смотреть на часы и входную дверь.



Общее представление о средних тарифах на том же Кабанчике можно получить.



Корочка профильного учебного заведения для электрика обязательна.

У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.

Неквалифицированные там сразу погибают

ПС Ремонт это просто. Смотрите, я не квалифицированный электрик, я простой арендодатель с опытом в ремонтах.Что мы увидим если посмотреть на фото электрощитка Макса. (Это корпус от Хагер Поло, я их под десяток приобрел для своих объектов). Входящий кабель имеет провода(беленькие) сечением 6 квадратов. После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.Для гурманов есть тема про селективность автоматов.К чему это?Если заказчик аргументировано, с пониманием им произнесенного разговаривает с мастером, то неквалифицированный мастер начинает потеть, ерзать и вдруг вспомнив "об одном очень важном деле" смотреть на часы и входную дверь.Общее представление о средних тарифах на том же Кабанчике можно получить.Корочка профильного учебного заведения для электрика обязательна.У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго.Неквалифицированные там сразу погибаютПС Ремонт это просто.

Обождите, пару постов назад, вы говорили, что цены за работу у Эйра нормальные, мол квалифицированный электрик и должен (кому?) столько брать. А теперь пишете, что "квалифицированный" и дорогой мастер допустил косяк на ровном месте, занизив сечение провода. Где логика? Влад правильно говорил, что дорогой вовсе не обязательно означает качественный.Теперь дальше, с каких пор тема про автоматы, это для гурманов? Вы что, себе поставите цешку от какого то левого производителя, сэкономив на безопасности аж 150-400 гривен?Меряться квалификацией своих электриков (указывая кто где работает) как то уж по детски, но вы так и не огласили своё видение "средних" цен. Сколько должна на сегодня стоить условная точка в газоблоке (такой материал стен вроде бы подразумевается у сабжа)? А на кабанчике могут написать что угодно, в каждом конкретном случае всё равно будут индивидуальные условия.