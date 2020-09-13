Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Ну цифры называют просто какие-то как в столовой ВРУ. Мне никто из электриков дешевле 40кета (только за работу без материалов) делать не предлагал. А тут за 3 копейки электрифицируют 9-этажные дома.
Наверное вы выглядите слишком лощЁно, ну там костюмчик Бриони, туфельки из страуса, печатка с брюликом каратов 15 да часики как в песне Слепакова о чиновнике? Или модные мопы производят столь неизгладимое впечатление на ремонтников, что каждый уважающий себя мастер, работать меньше чем за тройную оплату посчитает плевком себе в лицо! п.с. Когда рекомендованный мне электрик работал за 3 дол/точка, знакомый мастер РЕСа предлагал то же самое за 6 и типа по бооольшому блату. п.п.с. Ну ладно я и подобные мне скупердяи лишней копейки не заплатят (с ваших же слов ) но Прохожий вроде как в непомерной экономии не был замечен.
Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.
airmax78 написав:Я не боюсь переплатить. Я боюсь что сделают ногами.
Такие заказчики это новая нефть для работников. Цена не гарантия качества. Нужно разбираться во всем самому - тратить время, читать литературу, смотреть видео, вспоминать школьную физику. И желательно потренироваться на объектах попроще. Или обращаться к профессионалам, которые сделают это за вас. Уверен, что квалифицированный прораб при некоторой заинтересованности мог бы уполовинить ценник за работу при том же качестве. Может даже более чем уполовинить, если бы привлекал на разные этапы разных специалистов, по схеме, как я писал выше. Но зачем это ему - заказчик денег не считает и платит, ремонт идет. Не исключаю, что имеет откаты за такие заказы.
Можно выделенное переносить в золотые страницы без редактирования. Я не знаю площадь квартиры Airmax, но не думаю, что больше 150кв.м. Но даже если 150, то черновую электрику можно было сделать до 25-30кгрн, никак не 115. С качеством "навсегда", без занижения сечения провода. Airmax, eсли будете делать еще одну квартиру, то возьмите меня прорабом! Я буду красть немного, честное слово!Не больше половины. Вот, клянусь, половину украду и дальше - ни-ни. Это хороший вариант в Вашем случае.
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.
Почему бы и нет
Иногда, чтобы не выдумывать куда поставить распределительную коробку и заплатить за ее монтаж - проще кинуть ещё один провод к щитку. И надёжней. Сам так делал в однокомнатной. Сам сделал черновую разводку, а электрик собирал щиток и одну распредкоробку на свет.
19professor69 написав:Vlad442 Автомат защищает линию от перенагрузки как до него, так и после. ШЕДЕВРАЛЬНО )))))))))))
Что не так? Может вы спутали перенагрузку с коротким замыканием? В автомате есть две независимые системы. Одна термическая защищает от длительного превышения тока. Например автомат 16 А, если через него достаточно длительное время будет течь 20 А, то он отключится. Таким образом от повышенного тока и возможного подгорания проводов и розеток защищается вся цепь, по которой течет ток, как до автомата, так и после. Вторая индукционная для защиты от КЗ размыкает цепь при мгновенном броске напряжения до 50 А, например. Эта система защищает от КЗ только проводку после автомата.
UA написав:Смотрите, я не квалифицированный электрик, я простой арендодатель с опытом в ремонтах. Что мы увидим если посмотреть на фото электрощитка Макса. (Это корпус от Хагер Поло, я их под десяток приобрел для своих объектов). Входящий кабель имеет провода(беленькие) сечением 6 квадратов. После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк. Для гурманов есть тема про селективность автоматов. К чему это? Если заказчик аргументировано, с пониманием им произнесенного разговаривает с мастером, то неквалифицированный мастер начинает потеть, ерзать и вдруг вспомнив "об одном очень важном деле" смотреть на часы и входную дверь.
Общее представление о средних тарифах на том же Кабанчике можно получить.
Корочка профильного учебного заведения для электрика обязательна. У меня например электрику курирует парень с аварийки Киевэнерго. Неквалифицированные там сразу погибают ПС Ремонт это просто.
Обождите, пару постов назад, вы говорили, что цены за работу у Эйра нормальные, мол квалифицированный электрик и должен (кому?) столько брать. А теперь пишете, что "квалифицированный" и дорогой мастер допустил косяк на ровном месте, занизив сечение провода. Где логика? Влад правильно говорил, что дорогой вовсе не обязательно означает качественный. Теперь дальше, с каких пор тема про автоматы, это для гурманов? Вы что, себе поставите цешку от какого то левого производителя, сэкономив на безопасности аж 150-400 гривен? Меряться квалификацией своих электриков (указывая кто где работает) как то уж по детски, но вы так и не огласили своё видение "средних" цен. Сколько должна на сегодня стоить условная точка в газоблоке (такой материал стен вроде бы подразумевается у сабжа)? А на кабанчике могут написать что угодно, в каждом конкретном случае всё равно будут индивидуальные условия.
drevlyanin написав:Теперь дальше, с каких пор тема про автоматы, это для гурманов? Вы что, себе поставите цешку от какого то левого производителя, сэкономив на безопасности аж 150-400 гривен?
На рынке нет левых производителей. Есть бренды первого и второго эшелона. При этом, если сравнивать простенькую бытовую серию от именитых производителей и дешевых брендов, то разница в цене будет больше наценка за бренд, чем за качество. Дешевые автоматы гарантированно не подделывают. Поэтому в арендные квартиры я ставлю недорогие автоматы, которые нормально работают. Так как страшно КЗ, а защиту от него обеспечивают как правило два последовательных автомата - входной и на линию, то даже единичный брак допустим. Для страховки можно взять входной другого производителя или даже какой-нибудь Шнайдер.
Прохожий написав:ХЗ мне в 2эт доме 200м2 работа электрика в 16м обошлась в 17кгрн, работал с помощником вахтовым методом 2 суток, это с установкой подрозетников и выводами оффдор но без установки выключателей/розеток и со сборкой 2х щитков(один на 48ю, второй 12ю), фото Я выкладывал в свое время) + слаботочка в т.ч. выводы под камеры видеонаблюдения... ...да, оптики не было...
то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.
хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па
В 2016 многие строители готовы были "за миску супа" работать.
поднял сметы, таки был 15й год и еще, 15-16й плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400 маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Ветка превратилась в чистилище для электриков и прорабов. Комрады, вы поймите, я хотел стать сантехником, но я не хотел становиться еще и электриком, плиточником, паркетчиком, мебельщиком, и т.д. И координировать самому работу мастеров, погружаясь в тонкости технологического процесса и проводить свободное время на Строим дом или Городе мастеров, анализировать цены на Кабанчике - у меня нет желания. Если я вижу, что все делается без моего участия - я счастлив. Меня бесит, что с эти гребаным плинтусом мне приходится вмешиваться и вникать самому. Моя цель - получить результат, которого я ожидаю. То что мне, в силу моей неопытности и нежелания тратить все свое свободное время на освоение рабочих специальностей, придется за этот результат переплатить - я это прекрасно понимаю. Поэтому давайте закроем тему. PS Я перепроверил. Электрика мне обошлась в 12543 грн. 26 копеек.