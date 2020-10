Додано: Суб 17 жов, 2020 15:38

барабашов написав: Прохожий написав: поднял сметы, таки был 15й год

и еще, 15-16й

плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400

маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)

Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут первичного втрое поиметь?

Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут первичного втрое поиметь?

Доллар с марта 15го почти не вырос.



Просто 15-й год был идеальным для ремонта. После девальвации и резкого падения, включая доходы и спрос на ремонты, рабочие еще не могли даже морально существенно поднимать цены.

