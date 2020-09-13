Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50

Damien написав: Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок. Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.

Есть очень хорошая поговорка- бытие определяет сознание. Вы бы носили рубашку и штаны с секонд хенда,а кто то на секонд хэнд даже не поедет. Точно так же как и ездить на гнилой дэу на встречи и обсуждать стоимость работ в элитке.Вы задавали когда то себе вопрос- почему люди нанимают повара? домработницу? Почему нанимают помощников и наваливают на них все свои дела- от оплаты комунальных до бронирования билетов и отпуска? почему нанимают водителей возить и забирать детей в школу?? По вашему эти люди -инвалиды? Или вы думаете что они не умеют водить авто, или не умеют убирать или готовить, или не в состоянии оплатить комуналку ? Ответ же очевиден- потому что их доход позволяет это делать, их рабочее время оплачивается по более высокому ценнику, и их доход полностью покрывает все эти расходы. Точно так же я думаю и у Макса. С какого перепугу вдруг, человек должен бросить свою работу, которая позволяет ему спокойно оплачивать электрика, и схватиться за перфоратор и начать долбить стены и укладывать кабеля?? Нанял-оплатил-решил вопрос и забыл. К чему эти танцы с бубном???ПС. Я думаю что когда вы дойдете до ремонта в элитке, то мысли про рубашки и штаны с секонд хэнда вас оставят. Очень на это надеюсь по крайней мере. Каждый должен заниматься своим делом.ИМХО