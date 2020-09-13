Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.
Есть очень хорошая поговорка- бытие определяет сознание. Вы бы носили рубашку и штаны с секонд хенда,а кто то на секонд хэнд даже не поедет. Точно так же как и ездить на гнилой дэу на встречи и обсуждать стоимость работ в элитке.
Вы задавали когда то себе вопрос- почему люди нанимают повара? домработницу? Почему нанимают помощников и наваливают на них все свои дела- от оплаты комунальных до бронирования билетов и отпуска? почему нанимают водителей возить и забирать детей в школу?? По вашему эти люди -инвалиды? Или вы думаете что они не умеют водить авто, или не умеют убирать или готовить, или не в состоянии оплатить комуналку ? Ответ же очевиден- потому что их доход позволяет это делать, их рабочее время оплачивается по более высокому ценнику, и их доход полностью покрывает все эти расходы. Точно так же я думаю и у Макса. С какого перепугу вдруг, человек должен бросить свою работу, которая позволяет ему спокойно оплачивать электрика, и схватиться за перфоратор и начать долбить стены и укладывать кабеля?? Нанял-оплатил-решил вопрос и забыл. К чему эти танцы с бубном???
ПС. Я думаю что когда вы дойдете до ремонта в элитке, то мысли про рубашки и штаны с секонд хэнда вас оставят. Очень на это надеюсь по крайней мере. Каждый должен заниматься своим делом.ИМХО
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Vlad442 написав:На рынке нет левых производителей. Есть бренды первого и второго эшелона. При этом, если сравнивать простенькую бытовую серию от именитых производителей и дешевых брендов, то разница в цене будет больше наценка за бренд, чем за качество. Дешевые автоматы гарантированно не подделывают. Поэтому в арендные квартиры я ставлю недорогие автоматы, которые нормально работают. Так как страшно КЗ, а защиту от него обеспечивают как правило два последовательных автомата - входной и на линию, то даже единичный брак допустим. Для страховки можно взять входной другого производителя или даже какой-нибудь Шнайдер.
Здесь не согласен. ИМХО добрая половини того, что продаётся в наших магазинах, это в лучшем случае третий эшелон. Я когда то тоже был молодым и наивным, думая что РЕСовские электрики плохого не посоветуют. Но когда счёт выброшенных автоматов (в основном правда на производстве, но без превышения номинальной нагрузки), перевалил за десяток, перестал покупать всякие Аско, Деки, Иэки и т.п. Эта экономия ИМХО не стоит того. Тести и сравнения почитываю периодически, но не доверяю им на 100%.
По поводу мастеров от условных монополистов (типа высокий уровень): по настоянию Управляющей Компании пригласил переварить трубу системы пожаротушения "суперспецов из конторы, осуществляющей обслуживание систем пожаротушения". Ждал их месяц. Они такие прошенные шо пипец. В итоге в выходной поехал забрал их на машине, привез на объект и отвез обратно. Вы бы видели качество этой работы... этапц.
drevlyanin написав: Здесь не согласен. ИМХО добрая половини того, что продаётся в наших магазинах, это в лучшем случае третий эшелон. Я когда то тоже был молодым и наивным, думая что РЕСовские электрики плохого не посоветуют. Но когда счёт выброшенных автоматов (в основном правда на производстве, но без превышения номинальной нагрузки), перевалил за десяток, перестал покупать всякие Аско, Деки, Иэки и т.п. Эта экономия ИМХО не стоит того. Тести и сравнения почитываю периодически, но не доверяю им на 100%.
То же самое. Покупал Иэки, через год их выкидываешь и покупаешь нормальные. Так не сэкономишь. Минимум надо брать Шнайдер, АВВ, Итон
Damien написав:Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.
Есть очень хорошая поговорка- бытие определяет сознание. Вы бы носили рубашку и штаны с секонд хенда,а кто то на секонд хэнд даже не поедет. Точно так же как и ездить на гнилой дэу на встречи и обсуждать стоимость работ в элитке.
Вы задавали когда то себе вопрос- почему люди нанимают повара? домработницу? Почему нанимают помощников и наваливают на них все свои дела- от оплаты комунальных до бронирования билетов и отпуска? почему нанимают водителей возить и забирать детей в школу?? По вашему эти люди -инвалиды? Или вы думаете что они не умеют водить авто, или не умеют убирать или готовить, или не в состоянии оплатить комуналку ? Ответ же очевиден- потому что их доход позволяет это делать, их рабочее время оплачивается по более высокому ценнику, и их доход полностью покрывает все эти расходы. Точно так же я думаю и у Макса. С какого перепугу вдруг, человек должен бросить свою работу, которая позволяет ему спокойно оплачивать электрика, и схватиться за перфоратор и начать долбить стены и укладывать кабеля?? Нанял-оплатил-решил вопрос и забыл. К чему эти танцы с бубном???
ПС. Я думаю что когда вы дойдете до ремонта в элитке, то мысли про рубашки и штаны с секонд хэнда вас оставят. Очень на это надеюсь по крайней мере. Каждый должен заниматься своим делом.ИМХО
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Що тут - сумуєте? От вам коротеньке відео, яке вам ТОЧНО підніме настрій!!! РЕАЛЬНО - кумедно!!!
Як все просто - а ми тут такі голову ламаємо!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
adeges написав: то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.
хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па
В 2016 многие строители готовы были "за миску супа" работать.
поднял сметы, таки был 15й год и еще, 15-16й плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400 маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут пересичного втрое поиметь? Доллар с марта 15го почти не вырос. Пять долларов за метр плитки - это не "Миска супа" Это 18-25тысгрн в месяц на руки, в зависимости от крепости рук. У нас те, кто не керамогранит 600х600 рыгам в офисе кладёт, и двухстам грн/метр рады
Прохожий написав:поднял сметы, таки был 15й год и еще, 15-16й плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400 маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут первичного втрое поиметь? Доллар с марта 15го почти не вырос.
Просто 15-й год был идеальным для ремонта. После девальвации и резкого падения, включая доходы и спрос на ремонты, рабочие еще не могли даже морально существенно поднимать цены.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Прохожий написав:поднял сметы, таки был 15й год и еще, 15-16й плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400 маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут первичного втрое поиметь? Доллар с марта 15го почти не вырос.
Просто 15-й год был идеальным для ремонта. После девальвации и резкого падения, включая доходы и спрос на ремонты, рабочие еще не могли даже морально существенно поднимать цены.
В 2017 были такие же цены на плитку, 100-120грн. Это потом, с 2018 у работяг начался золотой век