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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5426542754285429>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50

  Damien написав:Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.


Есть очень хорошая поговорка- бытие определяет сознание. Вы бы носили рубашку и штаны с секонд хенда,а кто то на секонд хэнд даже не поедет. Точно так же как и ездить на гнилой дэу на встречи и обсуждать стоимость работ в элитке.

Вы задавали когда то себе вопрос- почему люди нанимают повара? домработницу? Почему нанимают помощников и наваливают на них все свои дела- от оплаты комунальных до бронирования билетов и отпуска? почему нанимают водителей возить и забирать детей в школу?? По вашему эти люди -инвалиды? Или вы думаете что они не умеют водить авто, или не умеют убирать или готовить, или не в состоянии оплатить комуналку ? Ответ же очевиден- потому что их доход позволяет это делать, их рабочее время оплачивается по более высокому ценнику, и их доход полностью покрывает все эти расходы. Точно так же я думаю и у Макса. С какого перепугу вдруг, человек должен бросить свою работу, которая позволяет ему спокойно оплачивать электрика, и схватиться за перфоратор и начать долбить стены и укладывать кабеля?? Нанял-оплатил-решил вопрос и забыл. К чему эти танцы с бубном???

ПС. Я думаю что когда вы дойдете до ремонта в элитке, то мысли про рубашки и штаны с секонд хэнда вас оставят. Очень на это надеюсь по крайней мере. Каждый должен заниматься своим делом.ИМХО
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Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:55

  Vlad442 написав:На рынке нет левых производителей. Есть бренды первого и второго эшелона. При этом, если сравнивать простенькую бытовую серию от именитых производителей и дешевых брендов, то разница в цене будет больше наценка за бренд, чем за качество. Дешевые автоматы гарантированно не подделывают. Поэтому в арендные квартиры я ставлю недорогие автоматы, которые нормально работают. Так как страшно КЗ, а защиту от него обеспечивают как правило два последовательных автомата - входной и на линию, то даже единичный брак допустим. Для страховки можно взять входной другого производителя или даже какой-нибудь Шнайдер.

Все ИМХО, почерпнутое из интернета. Например тест сравнения разных производителей.
http://zametkielectrika.ru/ispytaniya-a ... t-dekraft/
http://zametkielectrika.ru/ispytaniya-a ... dm-elvert/

Вот конкретное сравнение дорогого и дешевого автоматов "в лоб" с выводами в конце.
http://zametkielectrika.ru/avtomaty-kak ... -electric/


Здесь не согласен. ИМХО добрая половини того, что продаётся в наших магазинах, это в лучшем случае третий эшелон. Я когда то тоже был молодым и наивным, думая что РЕСовские электрики плохого не посоветуют. :mrgreen: Но когда счёт выброшенных автоматов (в основном правда на производстве, но без превышения номинальной нагрузки), перевалил за десяток, перестал покупать всякие Аско, Деки, Иэки и т.п. Эта экономия ИМХО не стоит того.
Тести и сравнения почитываю периодически, но не доверяю им на 100%.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу мастеров от условных монополистов (типа высокий уровень): по настоянию Управляющей Компании пригласил переварить трубу системы пожаротушения "суперспецов из конторы, осуществляющей обслуживание систем пожаротушения". Ждал их месяц. Они такие прошенные шо пипец. В итоге в выходной поехал забрал их на машине, привез на объект и отвез обратно. Вы бы видели качество этой работы... этапц.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:21

  drevlyanin написав:
Здесь не согласен. ИМХО добрая половини того, что продаётся в наших магазинах, это в лучшем случае третий эшелон. Я когда то тоже был молодым и наивным, думая что РЕСовские электрики плохого не посоветуют. :mrgreen: Но когда счёт выброшенных автоматов (в основном правда на производстве, но без превышения номинальной нагрузки), перевалил за десяток, перестал покупать всякие Аско, Деки, Иэки и т.п. Эта экономия ИМХО не стоит того.
Тести и сравнения почитываю периодически, но не доверяю им на 100%.

То же самое. Покупал Иэки, через год их выкидываешь и покупаешь нормальные. Так не сэкономишь. Минимум надо брать Шнайдер, АВВ, Итон
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:25

  Жека79 написав:
  Damien написав:Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.


Есть очень хорошая поговорка- бытие определяет сознание. Вы бы носили рубашку и штаны с секонд хенда,а кто то на секонд хэнд даже не поедет. Точно так же как и ездить на гнилой дэу на встречи и обсуждать стоимость работ в элитке.

Вы задавали когда то себе вопрос- почему люди нанимают повара? домработницу? Почему нанимают помощников и наваливают на них все свои дела- от оплаты комунальных до бронирования билетов и отпуска? почему нанимают водителей возить и забирать детей в школу?? По вашему эти люди -инвалиды? Или вы думаете что они не умеют водить авто, или не умеют убирать или готовить, или не в состоянии оплатить комуналку ? Ответ же очевиден- потому что их доход позволяет это делать, их рабочее время оплачивается по более высокому ценнику, и их доход полностью покрывает все эти расходы. Точно так же я думаю и у Макса. С какого перепугу вдруг, человек должен бросить свою работу, которая позволяет ему спокойно оплачивать электрика, и схватиться за перфоратор и начать долбить стены и укладывать кабеля?? Нанял-оплатил-решил вопрос и забыл. К чему эти танцы с бубном???

ПС. Я думаю что когда вы дойдете до ремонта в элитке, то мысли про рубашки и штаны с секонд хэнда вас оставят. Очень на это надеюсь по крайней мере. Каждый должен заниматься своим делом.ИМХО

Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:31

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  adeges написав: то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.

хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па


В 2016 многие строители готовы были "за миску супа" работать.

поднял сметы, таки был 15й год
и еще, 15-16й
плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400
маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
8)

Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут пересичного втрое поиметь?
Доллар с марта 15го почти не вырос.
Пять долларов за метр плитки - это не "Миска супа"
Это 18-25тысгрн в месяц на руки, в зависимости от крепости рук.
У нас те, кто не керамогранит 600х600 рыгам в офисе кладёт, и двухстам грн/метр рады
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:38

  барабашов написав:
  Прохожий написав:поднял сметы, таки был 15й год
и еще, 15-16й
плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400
маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
8)

Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут первичного втрое поиметь?
Доллар с марта 15го почти не вырос.


Просто 15-й год был идеальным для ремонта. После девальвации и резкого падения, включая доходы и спрос на ремонты, рабочие еще не могли даже морально существенно поднимать цены.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:49

  adeges написав:
  барабашов написав:
  Прохожий написав:поднял сметы, таки был 15й год
и еще, 15-16й
плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400
маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
8)

Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут первичного втрое поиметь?
Доллар с марта 15го почти не вырос.


Просто 15-й год был идеальным для ремонта. После девальвации и резкого падения, включая доходы и спрос на ремонты, рабочие еще не могли даже морально существенно поднимать цены.

В 2017 были такие же цены на плитку, 100-120грн. Это потом, с 2018 у работяг начался золотой век
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:21

  Долярчик написав:Що тут - сумуєте?
От вам коротеньке відео, яке вам ТОЧНО підніме настрій!!! :D
РЕАЛЬНО - кумедно!!! :D

Як все просто - а ми тут такі голову ламаємо! :mrgreen:

А що тут такого? Просто подвоюєте свій дохід кожного року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:[quote="5078693:adeges"] то ли у соседа всегда толще, то ли 2 дня 2 человека на 200 м за 17кгрн включая слаботочку это не совсем правдивая инфо. даже в 2016 г.

хотя конечно если кабеля ушло меньше километра, то почему и не па


В 2016 многие строители готовы были "за миску супа" работать.

поднял сметы, таки был 15й год
и еще, 15-16й
плиточник работал за 110грн/м2 сегодня у него прайс 350-400
маляра делали "все включено" за 110грн/м2 кроме тех мест где стеклохолст был(+10грн)
8)

Это так мастера решили не в Гейропе ж0пу рвать за длинное евро,а тут пересичного втрое поиметь?
Доллар с марта 15го почти не вырос.
Пять долларов за метр плитки - это не "Миска супа"
Это 18-25тысгрн в месяц на руки, в зависимости от крепости рук.
У нас те, кто не керамогранит 600х600 рыгам в офисе кладёт, и двухстам грн/метр рады[/quote]

Так и 18-25к это совсем не жир. Не стоит субъективно оценивать чужую работу, при чем тут "втрое поиметь". Кто сказал, что хороший мастер не может зарабатывать 1-2 куе, чем он хуже условного офисного работника. И если на рынке у него готовы брать заказы по такому ценнику, то и прекрасно.
Faceless
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