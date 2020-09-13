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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5426542754285429

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Faceless написав:
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.

Почему бы и нет


А вы визуально представьте этот пучёк проводов (каждый три жилы по 2,5 квадрата) у щитка, в квартире с 30+ розетками, не считая всего остального.
Представляю. Электрик берет деньги за монтаж щитка, сколько там проводов- вторично. С пинцетами, мед.зажимами, разными круглогубцами и др. спец инструментами- все подключил, проверил, подписал. Сам бы, точно не подключил.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Востаннє редагувалось tatmech в Суб 17 жов, 2020 17:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:10

  Damien написав:То же самое. Покупал Иэки, через год их выкидываешь и покупаешь нормальные. Так не сэкономишь. Минимум надо брать Шнайдер, АВВ, Итон

Для меня сегодня стало открытие, что кто то таки покупает названные гвнофирмы.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:22

  Damien написав:Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.


Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. :) Ну может это действительно то же самое, я хз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:28

  Жека79 написав:
  Damien написав:Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.


Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. :) Ну может это действительно то же самое, я хз.

Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость :mrgreen:
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