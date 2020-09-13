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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:32
drevlyanin написав: Faceless написав:
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.
Почему бы и нет
А вы визуально представьте этот пучёк проводов (каждый три жилы по 2,5 квадрата) у щитка, в квартире с 30+ розетками, не считая всего остального.
Представляю. Электрик берет деньги за монтаж щитка, сколько там проводов- вторично. С пинцетами, мед.зажимами, разными круглогубцами и др. спец инструментами- все подключил, проверил, подписал. Сам бы, точно не подключил.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:04
Востаннє редагувалось tatmech
в Суб 17 жов, 2020 17:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:10
Damien написав:
То же самое. Покупал Иэки, через год их выкидываешь и покупаешь нормальные. Так не сэкономишь. Минимум надо брать Шнайдер, АВВ, Итон
Для меня сегодня стало открытие, что кто то таки покупает названные гвнофирмы.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:22
Damien написав:
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:28
Жека79 написав: Damien написав:
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость
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