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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:32
drevlyanin написав: Faceless написав:
Vlad442 написав: Может там к каждой розетке тянули отдельный кабель от щитка в самой дальней части квартиры. Еще и в отдельной штробе. Иначе объяснить эту цифру не могу.
Почему бы и нет
А вы визуально представьте этот пучёк проводов (каждый три жилы по 2,5 квадрата) у щитка, в квартире с 30+ розетками, не считая всего остального.
Представляю. Электрик берет деньги за монтаж щитка, сколько там проводов- вторично. С пинцетами, мед.зажимами, разными круглогубцами и др. спец инструментами- все подключил, проверил, подписал. Сам бы, точно не подключил.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:04
Востаннє редагувалось tatmech
в Суб 17 жов, 2020 17:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:10
Damien написав:
То же самое. Покупал Иэки, через год их выкидываешь и покупаешь нормальные. Так не сэкономишь. Минимум надо брать Шнайдер, АВВ, Итон
Для меня сегодня стало открытие, что кто то таки покупает названные гвнофирмы.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:22
Damien написав:
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:28
Жека79 написав: Damien написав:
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:35
UA написав: Жека79 написав: Damien написав:
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость
это не главное. пару раз так было, что по телефону одна цена, а после просмотра объекта в 1.5 раза больше. хоть голый стой
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:39
Vlad442 написав: UA написав:
После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.
Автомат защищает линию от перенагрузки как до него, так и после. Если стоит автомат 25, то вполне допустимо подвести к нему проводом 4 квадрата. Если 16, то 2,5. Автомат должен стоять из расчета защиты самой слабой части сети, а это розетка на 16А. Таким образом на линии розеток не может быть автоматов больше, чем 16, следовательно подводить к ним питание можно и проводом 2,5.
Влад, ваши объекты недвижимости застрахованы?
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Додано: Суб 17 жов, 2020 17:41
UA написав: Жека79 написав: Damien написав:
Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость
Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса
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Faceless
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:38
Жека79 написав: Damien написав:
Кстати, да. Для такого масштабного ремонта такого элитного жилья я бы приобрел штаны с рубашкой в секонд-хэнде и гнилой Дэу и ездил бы на встречи по обсуждению стоимости работ исключительно на нем. Стоимость авто отбилась бы еще, наверное, на этапе демонтажа старых перегородок.
Есть очень хорошая поговорка- бытие определяет сознание. Вы бы носили рубашку и штаны с секонд хенда,а кто то на секонд хэнд даже не поедет. Точно так же как и ездить на гнилой дэу на встречи и обсуждать стоимость работ в элитке.
Вы задавали когда то себе вопрос- почему люди нанимают повара? домработницу? Почему нанимают помощников и наваливают на них все свои дела- от оплаты комунальных до бронирования билетов и отпуска? почему нанимают водителей возить и забирать детей в школу?? По вашему эти люди -инвалиды? Или вы думаете что они не умеют водить авто, или не умеют убирать или готовить, или не в состоянии оплатить комуналку ?
...
Зажрались, наверное.
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Vlad442
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Додано: Суб 17 жов, 2020 18:46
UA написав: Vlad442 написав: UA написав:
После вводного трехфазного автомата, соединение с линейными автоматами и УЗО выполнено проводом (коричневый) 4 квадрата, а должно быть 6 квадратов. т.е. косяк.
Автомат защищает линию от перенагрузки как до него, так и после. Если стоит автомат 25, то вполне допустимо подвести к нему проводом 4 квадрата. Если 16, то 2,5. Автомат должен стоять из расчета защиты самой слабой части сети, а это розетка на 16А. Таким образом на линии розеток не может быть автоматов больше, чем 16, следовательно подводить к ним питание можно и проводом 2,5.
Влад, ваши объекты недвижимости застрахованы?
Нет. На одном (или двух) даже стоят советские круглые чёрные "автоматы".
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Vlad442
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