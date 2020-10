Додано: Суб 17 жов, 2020 17:35

UA написав: Жека79 написав: Damien написав: Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое. Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги.



Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. Ну может это действительно то же самое, я хз. Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.Ну может это действительно то же самое, я хз.

Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость



это не главное. пару раз так было, что по телефону одна цена, а после просмотра объекта в 1.5 раза больше. хоть голый стой это не главное. пару раз так было, что по телефону одна цена, а после просмотра объекта в 1.5 раза больше. хоть голый стой

