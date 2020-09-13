RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5427542854295430

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:53

  adeges написав:
  UA написав:
  Жека79 написав:
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. :) Ну может это действительно то же самое, я хз.

Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость :mrgreen:


это не главное. пару раз так было, что по телефону одна цена, а после просмотра объекта в 1.5 раза больше. хоть голый стой

Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.
Vlad442
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5427542854295430
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1938, 1939, 1940
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19390 3225020
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 18:52
Bolt
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.