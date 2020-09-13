|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 17 жов, 2020 18:53
adeges написав: UA написав: Жека79 написав:
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.
Ну может это действительно то же самое, я хз.
Всё верно. Внешний вид заказчика должен вызывать у мастеров жалость
это не главное. пару раз так было, что по телефону одна цена, а после просмотра объекта в 1.5 раза больше. хоть голый стой
Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7222
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19390
|3225020
|
Суб 17 жов, 2020 18:52
Bolt
|
|129
|229170
|
|
|478
|207180
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|