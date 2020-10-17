|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:40
Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
один мой горячий знакомый так и поступил, позвал "плиточника" с ЛОХа, когда увидел криво положенную стену в с/у уху.ел, выкинул нах этого "мастера", НО, попал в деньги(умудрился дать задаток за 25% ВСЕГО объема), материалы(только плитка на минутку 700грн/м2) и демонтаж этой "красоты", по итогу пришлось привлечь мастера по рекомендации, но свой бесценный опыт получил)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|