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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5427542854295430

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:40

  Vlad442 написав:Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.

Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.

один мой горячий знакомый так и поступил, позвал "плиточника" с ЛОХа, когда увидел криво положенную стену в с/у уху.ел, выкинул нах этого "мастера", НО, попал в деньги(умудрился дать задаток за 25% ВСЕГО объема), материалы(только плитка на минутку 700грн/м2) и демонтаж этой "красоты", по итогу пришлось привлечь мастера по рекомендации, но свой бесценный опыт получил)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:38

  plugatyrev написав:ух ты как интересно. аирмах уже люто подкорректировал в 9 раз стоимость электрики, а вэльмышановне панство до сих пор штырит нипадеццки

Да, че-то я не туда посмотрел. Сержа хотел впечатлить. 12543.26 грн. 25 автоматов (или сколько там), УЗО. Не хватило 74 копейки на шнур 6 квадратов после УЗО но, видимо, и так сойдет - электрику виднее и он мои деньги экономит.
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