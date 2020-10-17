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Додано: Суб 17 жов, 2020 19:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
Додано: Суб 17 жов, 2020 19:40
Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
один мой горячий знакомый так и поступил, позвал "плиточника" с ЛОХа, когда увидел криво положенную стену в с/у уху.ел, выкинул нах этого "мастера", НО, попал в деньги(умудрился дать задаток за 25% ВСЕГО объема), материалы(только плитка на минутку 700грн/м2) и демонтаж этой "красоты", по итогу пришлось привлечь мастера по рекомендации, но свой бесценный опыт получил)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:38
Да, че-то я не туда посмотрел. Сержа хотел впечатлить. 12543.26 грн. 25 автоматов (или сколько там), УЗО. Не хватило 74 копейки на шнур 6 квадратов после УЗО но, видимо, и так сойдет - электрику виднее и он мои деньги экономит.
Додано: Суб 17 жов, 2020 23:29
Где вы думаете ваш прораб берет мастеров? Может у него есть на зарплате все специалисты, которые сидят, пьют чай и ждут, когда прораб найдет мягко говоря своего клиента? Нет. У него есть блокнотик и есть олх. У него есть преимущество - он знает как отсеять полных рукожопов и как стребовать результат с полурукожопов. Хотя с последним можно не заморачиваться, все равно клиент это не увидит и не оценит. У него это не первый ремонт и он понимает что сколько стоит и как что должно происходить.
Про вокзал - вспомнил передачу по ТВ, когда взяли специалистов с вокзала и отвезли на объект делать гипсокартон. Они ничего не знали и не умели, хотя делали вид, что умеют это делать. С них требовали и им показывали, контролировали. Один работник сбежал, другой закончил работу с нормальным качеством. Вокзал (олх) не приговор.
Ко мне с олха приходили очень достойные мастера.
Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед. Хороший профи работает быстро (и зарабатывает много по средним тарифам). Простои есть у всех и куда они выходят в поисках клиентов? На олх. Нужно уметь их там найти.
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