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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5427542854295430

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:40

  Vlad442 написав:Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.

Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.

один мой горячий знакомый так и поступил, позвал "плиточника" с ЛОХа, когда увидел криво положенную стену в с/у уху.ел, выкинул нах этого "мастера", НО, попал в деньги(умудрился дать задаток за 25% ВСЕГО объема), материалы(только плитка на минутку 700грн/м2) и демонтаж этой "красоты", по итогу пришлось привлечь мастера по рекомендации, но свой бесценный опыт получил)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:38

  plugatyrev написав:ух ты как интересно. аирмах уже люто подкорректировал в 9 раз стоимость электрики, а вэльмышановне панство до сих пор штырит нипадеццки

Да, че-то я не туда посмотрел. Сержа хотел впечатлить. 12543.26 грн. 25 автоматов (или сколько там), УЗО. Не хватило 74 копейки на шнур 6 квадратов после УЗО но, видимо, и так сойдет - электрику виднее и он мои деньги экономит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 23:29

  airmax78 написав:Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.

Где вы думаете ваш прораб берет мастеров? Может у него есть на зарплате все специалисты, которые сидят, пьют чай и ждут, когда прораб найдет мягко говоря своего клиента? Нет. У него есть блокнотик и есть олх. У него есть преимущество - он знает как отсеять полных рукожопов и как стребовать результат с полурукожопов. Хотя с последним можно не заморачиваться, все равно клиент это не увидит и не оценит. У него это не первый ремонт и он понимает что сколько стоит и как что должно происходить.
Про вокзал - вспомнил передачу по ТВ, когда взяли специалистов с вокзала и отвезли на объект делать гипсокартон. Они ничего не знали и не умели, хотя делали вид, что умеют это делать. С них требовали и им показывали, контролировали. Один работник сбежал, другой закончил работу с нормальным качеством. Вокзал (олх) не приговор.
  pesikot написав:
  Vlad442 написав:Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.

Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы

Ко мне с олха приходили очень достойные мастера.
Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед. Хороший профи работает быстро (и зарабатывает много по средним тарифам). Простои есть у всех и куда они выходят в поисках клиентов? На олх. Нужно уметь их там найти.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед.

Дополню. Есть люди с очередью, но это как правило универсалы, которые месяцами сидят на объекте и делают его "под ключ". Я стараюсь избегать таких мастеров потому что они работают в лоу сегменте с совсем нетребовательными заказчиками, что накладывает отпечаток на отношение к работе, а главное, что универсал ничего не умеет делать идеально. Лучше обращаться к узким специалистам. У них набита рука, у них есть недешевый специальный инструмент. Они не рукожопы, если достигли успеха в узкой области. В результате они сделают свою часть работы намного быстрей и с намного лучшим качеством, чем "универсал".
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:12

  lel написав:
drevlyanin написав:
А вы визуально представьте этот пучёк проводов (каждый три жилы по 2,5 квадрата) у щитка, в квартире с 30+ розетками, не считая всего остального.
Представляю. Электрик берет деньги за монтаж щитка, сколько там проводов- вторично. .


Интересная точка зрения. Может и толщина штукатурки не важна, главное что б ровно сделали. да и сам материал стен пофиг, если типа мастер положил? Так можно далеко зайти.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:52

  Жека79 написав:
  Damien написав:Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.


Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. :) Ну может это действительно то же самое, я хз.


От тюрьмы да от сумы не зарекайся. У меня есть клиент, продающий секонд оптом и в розницу.
Так он поведал, что когда привозят новую партию, первыми (по звонку) появляются пару "бизнес-леди", владелицы дорогих бутиков. Выбирают по своим понятиям модную фирмУ в не слабом количестве, которая та-дам-м, вскоре будет продаваться в очень модных магазинах, по очень модных ценах. Следующими тарятся базарные торговцы, а уж только потом оставшийся товарчик попадает на ясны очи пересичных. Это Украина!
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:58

Vlad442 Столько "полезной" теории и при этом, как я понял, ни одного ремонта уровня чуть выше чем "антивандальный под аренду". Но, я с благодарностью послушал и все намотал на ус.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 01:05

  Faceless написав:Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса


А может она ему в спадщину досталась :wink: или каким иным шаровым способом? Вон Жека купил в МК квартиру брату жены, лишь бы не делал нервы любимой тёще. Сколько по вашему сможет заплатить сей персонаж за ремонт?
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