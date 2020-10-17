Додано: Суб 17 жов, 2020 23:29

airmax78 написав: Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал. Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.

pesikot написав: Vlad442 написав: Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы. Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются.

Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы

Где вы думаете ваш прораб берет мастеров? Может у него есть на зарплате все специалисты, которые сидят, пьют чай и ждут, когда прораб найдет мягко говоря своего клиента? Нет. У него есть блокнотик и есть олх. У него есть преимущество - он знает как отсеять полных рукожопов и как стребовать результат с полурукожопов. Хотя с последним можно не заморачиваться, все равно клиент это не увидит и не оценит. У него это не первый ремонт и он понимает что сколько стоит и как что должно происходить.Про вокзал - вспомнил передачу по ТВ, когда взяли специалистов с вокзала и отвезли на объект делать гипсокартон. Они ничего не знали и не умели, хотя делали вид, что умеют это делать. С них требовали и им показывали, контролировали. Один работник сбежал, другой закончил работу с нормальным качеством. Вокзал (олх) не приговор.Ко мне с олха приходили очень достойные мастера.Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед. Хороший профи работает быстро (и зарабатывает много по средним тарифам). Простои есть у всех и куда они выходят в поисках клиентов? На олх. Нужно уметь их там найти.