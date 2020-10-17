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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 жов, 2020 01:17
drevlyanin написав: Faceless написав:
Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса
А может она ему в спадщину досталась
или каким иным шаровым способом? Вон Жека купил в МК квартиру брату жены, лишь бы не делал нервы любимой тёще. Сколько по вашему сможет заплатить сей персонаж за ремонт?
МК - місто квітів? Ну это вообще-то самый что ни на есть эконом, тут как бы совсем другая история, другие запросы
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Додано: Нед 18 жов, 2020 01:23
Vlad442 написав:
Где вы думаете ваш прораб берет мастеров? Может у него есть на зарплате все специалисты, которые сидят, пьют чай и ждут, когда прораб найдет мягко говоря своего клиента?
airmax78 написав:
Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
Нет. У него есть блокнотик и есть олх. У него есть преимущество - он знает как отсеять полных рукожопов и как стребовать результат с полурукожопов
. Хотя с последним можно не заморачиваться, все равно клиент это не увидит и не оценит. У него это не первый ремонт и он понимает что сколько стоит и как что должно происходить.
Про вокзал - вспомнил передачу по ТВ, когда взяли специалистов с вокзала и отвезли на объект делать гипсокартон. Они ничего не знали и не умели, хотя делали вид, что умеют это делать. С них требовали и им показывали, контролировали. Один работник сбежал, другой закончил работу с нормальным качеством. Вокзал (олх) не приговор.
pesikot написав: Vlad442 написав:
Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы
.
Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
Ко мне с олха приходили очень достойные мастера.
Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед. Хороший профи работает быстро (и зарабатывает много по средним тарифам). Простои есть у всех и куда они выходят в поисках клиентов? На олх. Нужно уметь их там найти.
Подписываюсь под этими словами правой и левой рукой одновременно.
Я так великолепного плиточника нашел. Просто по ОЛХ. Искал через знакомых, все заняты, потом начал фильтровать ОЛХ(типа собеседование на объекте). С третьей попытки - вижу, что можно попробовать. И не ошибся. Сделал на 5 баллов, причем на 50грн за метр дешевле. Самое смешное, что он думал до последнего дня, что я - прораб, а не конечный клиент. Почему он так решил - непонятно, я ему об этом не намекал и даже не предполагал, что он так думает. Выяснилось уже в день расчета в разговоре.
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