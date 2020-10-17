Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса
А может она ему в спадщину досталась или каким иным шаровым способом? Вон Жека купил в МК квартиру брату жены, лишь бы не делал нервы любимой тёще. Сколько по вашему сможет заплатить сей персонаж за ремонт?
МК - місто квітів? Ну это вообще-то самый что ни на есть эконом, тут как бы совсем другая история, другие запросы
airmax78 написав:Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
Где вы думаете ваш прораб берет мастеров? Может у него есть на зарплате все специалисты, которые сидят, пьют чай и ждут, когда прораб найдет мягко говоря своего клиента? Нет. У него есть блокнотик и есть олх. У него есть преимущество - он знает как отсеять полных рукожопов и как стребовать результат с полурукожопов. Хотя с последним можно не заморачиваться, все равно клиент это не увидит и не оценит. У него это не первый ремонт и он понимает что сколько стоит и как что должно происходить. Про вокзал - вспомнил передачу по ТВ, когда взяли специалистов с вокзала и отвезли на объект делать гипсокартон. Они ничего не знали и не умели, хотя делали вид, что умеют это делать. С них требовали и им показывали, контролировали. Один работник сбежал, другой закончил работу с нормальным качеством. Вокзал (олх) не приговор.
pesikot написав:
Vlad442 написав:Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.
Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
Ко мне с олха приходили очень достойные мастера. Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед. Хороший профи работает быстро (и зарабатывает много по средним тарифам). Простои есть у всех и куда они выходят в поисках клиентов? На олх. Нужно уметь их там найти.
Подписываюсь под этими словами правой и левой рукой одновременно. Я так великолепного плиточника нашел. Просто по ОЛХ. Искал через знакомых, все заняты, потом начал фильтровать ОЛХ(типа собеседование на объекте). С третьей попытки - вижу, что можно попробовать. И не ошибся. Сделал на 5 баллов, причем на 50грн за метр дешевле. Самое смешное, что он думал до последнего дня, что я - прораб, а не конечный клиент. Почему он так решил - непонятно, я ему об этом не намекал и даже не предполагал, что он так думает. Выяснилось уже в день расчета в разговоре.
UA написав:Макс, я тут чуть ли не единственный кто не говорит что дорого, а акцентирует внимание на обмане в объеме работ. Квалифицированный электрик работать по тарифам ниже средних не будет. Стремление нанять дешевого электрика-сантехника- кондиционерщика это из области "от жлобства одни неудобства". Люди путают эти работы с вывозом строймусора.
Огласите ваше видение средних тарифов. А то сразу приходит на ум средняя температура по больнице. Типа цены должны быть одинаковыми что в омноблоке, что в бетоне, что в сорокаметровой однухе, что в двухсотметровом доме, и самое главное-одинаково будет платить и тот, кто делает первый в своей жизни ремонт и тот кто на этом собаку съел? Я так понимаю, что работяга окончивший ПТУ или не дай бог техникум, должен требовать не 6-7 дол/точка, а как минимум 12? И что в вашем понимании означает квалифицированный? Тот который красивыми рядочками и обязательно в гофре по потолку разводит два километра проводов или тот который умеет красиво развести клиента?
Как раз в бетоне, кирпиче и овноблоке расценки разные - попробуйте сами поштобить бетон, когда порой алмазный диск плавится, но почти не режет. Когда коронки по 400 грн вылетают, когда синий трехрежимник бош начинает разбрасывать масло и на одно гнездо уходит до часа времени (такой бетон бывает). И овноблок, штробы в котором можно резать РУЧНЫМ! штроборезом (не электрическим! Я такой в ёпе видел).
Про идеологические расценки "для хрущей"/"новостроев"(тут тоже расценки от класса зависят/"коттеджей" вообще молчу. Отдельной главой "багатиСела" аля Конча/Козин/Рудыки/Стоянка.
Damien написав:Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. Ну может это действительно то же самое, я хз.
От тюрьмы да от сумы не зарекайся. У меня есть клиент, продающий секонд оптом и в розницу. Так он поведал, что когда привозят новую партию, первыми (по звонку) появляются пару "бизнес-леди", владелицы дорогих бутиков. Выбирают по своим понятиям модную фирмУ в не слабом количестве, которая та-дам-м, вскоре будет продаваться в очень модных магазинах, по очень модных ценах. Следующими тарятся базарные торговцы, а уж только потом оставшийся товарчик попадает на ясны очи пересичных. Это Украина!
Есть знакомая, которая очень любит рыться в сэконде - порой люди в карманах оставляют деньги, ювелирку. Кстати, наш сэконд - это пожертвованная одежда. У людей на западе есть такая необходимость - помогать нуждающимся. Часто это бренд-нью одежда, с этикетками. Так вот, полагая, что донейшн пойдет кому-то малообеспеченному, могут положить в карман несколько банкнот. С удивлением некоторое время назад узнал, что в разряд донейшн также попадают бу авто. У нас кто-то жертвует бедным новые шмотки со 100 баксами в кармане? Про то, что цены меняютс после просмотра объектов - это правда. Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.
Damien написав: Самое смешное, что он думал до последнего дня, что я - прораб, а не конечный клиент. Почему он так решил - непонятно, я ему об этом не намекал и даже не предполагал, что он так думает. Выяснилось уже в день расчета в разговоре.
В домах с модными МОПами это пожалуй самая правильная модель отношений с мастерами. Иначе будут иметь как Макса имеют