Додано: Нед 18 жов, 2020 06:58

drevlyanin написав: Жека79 написав: Damien написав: Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое. Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги.



Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. Ну может это действительно то же самое, я хз. Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи.Ну может это действительно то же самое, я хз.



От тюрьмы да от сумы не зарекайся. У меня есть клиент, продающий секонд оптом и в розницу.

Так он поведал, что когда привозят новую партию, первыми (по звонку) появляются пару "бизнес-леди", владелицы дорогих бутиков. Выбирают по своим понятиям модную фирмУ в не слабом количестве, которая та-дам-м, вскоре будет продаваться в очень модных магазинах, по очень модных ценах. Следующими тарятся базарные торговцы, а уж только потом оставшийся товарчик попадает на ясны очи пересичных. Это Украина! От тюрьмы да от сумы не зарекайся. У меня есть клиент, продающий секонд оптом и в розницу.Так он поведал, что когда привозят новую партию, первыми (по звонку) появляются пару "бизнес-леди", владелицы дорогих бутиков. Выбирают по своим понятиям модную фирмУ в не слабом количестве, которая та-дам-м, вскоре будет продаваться в очень модных магазинах, по очень модных ценах. Следующими тарятся базарные торговцы, а уж только потом оставшийся товарчик попадает на ясны очи пересичных. Это Украина!

Есть знакомая, которая очень любит рыться в сэконде - порой люди в карманах оставляют деньги, ювелирку. Кстати, наш сэконд - это пожертвованная одежда. У людей на западе есть такая необходимость - помогать нуждающимся. Часто это бренд-нью одежда, с этикетками. Так вот, полагая, что донейшн пойдет кому-то малообеспеченному, могут положить в карман несколько банкнот. С удивлением некоторое время назад узнал, что в разряд донейшн также попадают бу авто.У нас кто-то жертвует бедным новые шмотки со 100 баксами в кармане?Про то, что цены меняютс после просмотра объектов - это правда. Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.