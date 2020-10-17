Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вот только после озвучки адреса точки, жалость испарится в один миг, останется только выглядящий идиотом жлоб в обносках с хатой бизнес класса
А может она ему в спадщину досталась или каким иным шаровым способом? Вон Жека купил в МК квартиру брату жены, лишь бы не делал нервы любимой тёще. Сколько по вашему сможет заплатить сей персонаж за ремонт?
МК - місто квітів? Ну это вообще-то самый что ни на есть эконом, тут как бы совсем другая история, другие запросы
airmax78 написав:Влад, давайте Вы сделаете один ремонт с мастерами с ОЛХ, проверите результат, а потом уже будете рекомендовать это другим. ОЛХ - это такой диджитал жд вокзал.
Где вы думаете ваш прораб берет мастеров? Может у него есть на зарплате все специалисты, которые сидят, пьют чай и ждут, когда прораб найдет мягко говоря своего клиента? Нет. У него есть блокнотик и есть олх. У него есть преимущество - он знает как отсеять полных рукожопов и как стребовать результат с полурукожопов. Хотя с последним можно не заморачиваться, все равно клиент это не увидит и не оценит. У него это не первый ремонт и он понимает что сколько стоит и как что должно происходить. Про вокзал - вспомнил передачу по ТВ, когда взяли специалистов с вокзала и отвезли на объект делать гипсокартон. Они ничего не знали и не умели, хотя делали вид, что умеют это делать. С них требовали и им показывали, контролировали. Один работник сбежал, другой закончил работу с нормальным качеством. Вокзал (олх) не приговор.
pesikot написав:
Vlad442 написав:Это решается простой фразой про уху ели. Если работники видят, что заказчик разбирается в тех процессе и в ценах, у них выбор - или сидеть дома, или работать по этим расценкам с требуемым качеством. Они пару дней "думают", потом смиряются с неизбежным и соглашаются. Нужно только не бояться звать мастеров с олх, которые именно сейчас сидят без работы.
Такой подход вам обеспечит гарантированный геморрой на многие годы
Ко мне с олха приходили очень достойные мастера. Это стереотип, что у хорошего мастера очередь на полгода вперед. Хороший профи работает быстро (и зарабатывает много по средним тарифам). Простои есть у всех и куда они выходят в поисках клиентов? На олх. Нужно уметь их там найти.
Подписываюсь под этими словами правой и левой рукой одновременно. Я так великолепного плиточника нашел. Просто по ОЛХ. Искал через знакомых, все заняты, потом начал фильтровать ОЛХ(типа собеседование на объекте). С третьей попытки - вижу, что можно попробовать. И не ошибся. Сделал на 5 баллов, причем на 50грн за метр дешевле. Самое смешное, что он думал до последнего дня, что я - прораб, а не конечный клиент. Почему он так решил - непонятно, я ему об этом не намекал и даже не предполагал, что он так думает. Выяснилось уже в день расчета в разговоре.
UA написав:Макс, я тут чуть ли не единственный кто не говорит что дорого, а акцентирует внимание на обмане в объеме работ. Квалифицированный электрик работать по тарифам ниже средних не будет. Стремление нанять дешевого электрика-сантехника- кондиционерщика это из области "от жлобства одни неудобства". Люди путают эти работы с вывозом строймусора.
Огласите ваше видение средних тарифов. А то сразу приходит на ум средняя температура по больнице. Типа цены должны быть одинаковыми что в омноблоке, что в бетоне, что в сорокаметровой однухе, что в двухсотметровом доме, и самое главное-одинаково будет платить и тот, кто делает первый в своей жизни ремонт и тот кто на этом собаку съел? Я так понимаю, что работяга окончивший ПТУ или не дай бог техникум, должен требовать не 6-7 дол/точка, а как минимум 12? И что в вашем понимании означает квалифицированный? Тот который красивыми рядочками и обязательно в гофре по потолку разводит два километра проводов или тот который умеет красиво развести клиента?
Как раз в бетоне, кирпиче и овноблоке расценки разные - попробуйте сами поштобить бетон, когда порой алмазный диск плавится, но почти не режет. Когда коронки по 400 грн вылетают, когда синий трехрежимник бош начинает разбрасывать масло и на одно гнездо уходит до часа времени (такой бетон бывает). И овноблок, штробы в котором можно резать РУЧНЫМ! штроборезом (не электрическим! Я такой в ёпе видел).
Про идеологические расценки "для хрущей"/"новостроев"(тут тоже расценки от класса зависят/"коттеджей" вообще молчу. Отдельной главой "багатиСела" аля Конча/Козин/Рудыки/Стоянка.
Damien написав:Вы перекручиваете. Я не предлагал засучив рукава, делать все самому. Я предлагал как сделать то же самое, с этим же качеством, но за гораздо меньшие деньги. Это совсем другое.
Ага. Только для этого надо мотнуться на Секонд хэнд, купить там поюзаную рубашку и поюзаные штаны и одеть их на себя. И ещё пересесть на ржавый ланос. Вы ведь именно это предложили? И ездить в таком виде на все встречи. Ну может это действительно то же самое, я хз.
От тюрьмы да от сумы не зарекайся. У меня есть клиент, продающий секонд оптом и в розницу. Так он поведал, что когда привозят новую партию, первыми (по звонку) появляются пару "бизнес-леди", владелицы дорогих бутиков. Выбирают по своим понятиям модную фирмУ в не слабом количестве, которая та-дам-м, вскоре будет продаваться в очень модных магазинах, по очень модных ценах. Следующими тарятся базарные торговцы, а уж только потом оставшийся товарчик попадает на ясны очи пересичных. Это Украина!
Есть знакомая, которая очень любит рыться в сэконде - порой люди в карманах оставляют деньги, ювелирку. Кстати, наш сэконд - это пожертвованная одежда. У людей на западе есть такая необходимость - помогать нуждающимся. Часто это бренд-нью одежда, с этикетками. Так вот, полагая, что донейшн пойдет кому-то малообеспеченному, могут положить в карман несколько банкнот. С удивлением некоторое время назад узнал, что в разряд донейшн также попадают бу авто. У нас кто-то жертвует бедным новые шмотки со 100 баксами в кармане? Про то, что цены меняютс после просмотра объектов - это правда. Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.
Damien написав: Самое смешное, что он думал до последнего дня, что я - прораб, а не конечный клиент. Почему он так решил - непонятно, я ему об этом не намекал и даже не предполагал, что он так думает. Выяснилось уже в день расчета в разговоре.
В домах с модными МОПами это пожалуй самая правильная модель отношений с мастерами. Иначе будут иметь как Макса имеют
UA написав: Самое В домах с модными МОПами это пожалуй самая правильная модель отношений с мастерами. Иначе будут иметь как Макса имеют
Кстати, при каждом ремонте предупреждаю, что не собственник. За всё своё время ремонтов появились люди, которые на полном серьёзе мне откаты дают как прорабу.
Та да, реально прикольная ситуация. Сам с подобной столкнулся, когда искал в 2007м офисный этаж для нашей компании в центре Киева. В конце концов договорились с рылами на 50% отката от суммы комиссионных. Самое интересное, что именно на этом варианте мы все равно планировали остановиться.)))
rjkz написав:Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.
мда, ошибка в том что до окончания работ показан следующий обьем без фразы "зделаешь тут хорошо, продолжим там"