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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31
Diman написав: rjkz написав:
Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.
мда, ошибка в том что до окончания работ показан следующий обьем без фразы "зделаешь тут хорошо, продолжим там"
Как-будто это непонятно по умолчанию.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 14:51
По моему опыту ремонта, намного лучше когда работает универсал, только этот универсал должен иметь хороший опыт в том что он делает (конечно вы будете плакаться, типа такого не может быть, но это реальность), на особо специфические работы можно привлекать кого-то со стороны или делать самому, но в целом чем меньше людей делает ремонты тем больше можно требовать с каждого за результат.
Какие надёжные компании остались в экономе? Давно за ним не следил, только ДБК?
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