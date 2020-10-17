RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5429543054315432

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31

  Diman написав:
  rjkz написав:Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.
мда, ошибка в том что до окончания работ показан следующий обьем без фразы "зделаешь тут хорошо, продолжим там"

Как-будто это непонятно по умолчанию.
airmax78
 
Повідомлень: 36373
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:51

По моему опыту ремонта, намного лучше когда работает универсал, только этот универсал должен иметь хороший опыт в том что он делает (конечно вы будете плакаться, типа такого не может быть, но это реальность), на особо специфические работы можно привлекать кого-то со стороны или делать самому, но в целом чем меньше людей делает ремонты тем больше можно требовать с каждого за результат.

Какие надёжные компании остались в экономе? Давно за ним не следил, только ДБК?
Kostia
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:05

Будет только дорожать)

В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.

Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.

"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.

Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.

При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.
vladimir07
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 30.01.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:27

vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
airmax78
 
Повідомлень: 36373
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:36

  airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.

Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.

Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.
xio13
 
Повідомлень: 625
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:47

  xio13 написав:
  airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.

Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.

Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.

Я вторичкой вообще не интересуюсь. Первичка не дешевеет. Даже несмотря на существенно просевшую гривну.
airmax78
 
Повідомлень: 36373
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4330 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5429543054315432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1938, 1939, 1940
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19398 3226438
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 17:51
Хомякоид
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
2 19094
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 20:19
karinakkoss80
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229194
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.