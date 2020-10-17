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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 жов, 2020 14:31
Diman написав: rjkz написав:
Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.
мда, ошибка в том что до окончания работ показан следующий обьем без фразы "зделаешь тут хорошо, продолжим там"
Как-будто это непонятно по умолчанию.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 14:51
По моему опыту ремонта, намного лучше когда работает универсал, только этот универсал должен иметь хороший опыт в том что он делает (конечно вы будете плакаться, типа такого не может быть, но это реальность), на особо специфические работы можно привлекать кого-то со стороны или делать самому, но в целом чем меньше людей делает ремонты тем больше можно требовать с каждого за результат.
Какие надёжные компании остались в экономе? Давно за ним не следил, только ДБК?
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:05
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.
Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.
"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.
Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.
При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.
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vladimir07
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:27
vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:36
airmax78 написав:vladimir07
шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.
Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.
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xio13
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:47
xio13 написав: airmax78 написав:vladimir07
шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.
Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.
Я вторичкой вообще не интересуюсь. Первичка не дешевеет. Даже несмотря на существенно просевшую гривну.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:06
vladimir07 написав:
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.
Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.
"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.
Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.
При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.
Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.
На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:09
airmax78 написав: xio13 написав: airmax78 написав:vladimir07
шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему.
PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.
Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.
Я вторичкой вообще не интересуюсь. Первичка не дешевеет. Даже несмотря на существенно просевшую гривну.
Вот как раз первичка существенно просела в долларах - на 10-11%. Вторичка - вдвое меньше
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:16
zРадио написав:
Вот как раз первичка существенно просела в долларах - на 10-11%. Вторичка - вдвое меньше
Период надо бы указать.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:17
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