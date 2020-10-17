rjkz написав:

Знакомый делал ремонт в хруще. А у него есть еще одна квартира. В некогда новострое. Сначала плиточник озвучил ценник, положил плитку. осталось только швы затереть, знакомый говорит, можешь мне еще 5 метров в другой квартире положить? Тот -овновапрос! Когда он приехал из крохотной убитой хрущевки в 3к почти 100 метровый почти новострой, то....нет, расценку он уже не менял, но появились новые отдельные расценки - грунтование, обеспыливание, затирка швов, подрезка. Как ему не пришло в голову взять за замешивание клея, распаковывание плитки и чесание затылка - ума не приложу. В результате был послан, но в хруще запросил опять отдельно затирку швов и был послан второй раз. Знакомый сам затер швы, хоть и не идеально.