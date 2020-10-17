Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.
Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.
"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.
Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.
При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.
Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.
На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...
Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.
Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.
"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.
Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.
При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.
Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.
На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...
Кстати, не только цены на КРЖН живут своей жизнью, оторванной от экономической реальности.
В США растут кредитные рейтинги заемщиков, FICO score, несмотря на потерю работ и просрочки по кредитам миллионами американцев. Но, как правильно отмечает wsj, сколько веревочке не виться...
Думаю, что текущее увеличение рейтингов - результат снижения ставок. Чисто математически payment default ниже. А что касается оценки долгосрочных последствий - андеррайтеры уже не раз садились в лужу (ну или их голос слишком слаб, чтобы быть услышанным продуктовиками и менеджерами)