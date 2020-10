Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11

zРадио написав: vladimir07 написав: В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.



Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.



"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.



Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.



При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.



Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.



На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда... Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...



Кстати, не только цены на КРЖН живут своей жизнью, оторванной от экономической реальности.



В США растут кредитные рейтинги заемщиков, FICO score, несмотря на потерю работ и просрочки по кредитам миллионами американцев. Но, как правильно отмечает wsj, сколько веревочке не виться...



https://www.wsj.com/articles/coronaviru ... _lead_pos1 Кстати, не только цены на КРЖН живут своей жизнью, оторванной от экономической реальности.В США растут кредитные рейтинги заемщиков, FICO score, несмотря на потерю работ и просрочки по кредитам миллионами американцев. Но, как правильно отмечает wsj, сколько веревочке не виться...

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California