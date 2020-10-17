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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5431543254335434>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:28

  5748909 написав:
  zРадио написав:Вот как раз первичка существенно просела в долларах - на 10-11%. Вторичка - вдвое меньше
Период надо бы указать.


База сравнения - март 2020
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:48

  zРадио написав:
  vladimir07 написав:
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.

Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.

"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.

Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.

При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.


Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.

На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...

Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11

  zРадио написав:
  vladimir07 написав:
В ближайшем будущем на рынке жилой недвижимости Киева возможен только рост цен.

Об этом в интервью рассказала директор АН Realterra Лариса Ставинога.

"На ближайшее время перспективы на рынке - только рост. С конца 2019 года цены пошли в рост и сейчас покупатель, он понимает, что ждать нельзя...Если первичный рынок, на фоне скандалов с застройщиками остановится, цены на вторичном еще более вырастут", - констатирует директор агентства недвижимости.

Напомним, что ранее Лариса Ставинога отмечала рост рынка недвижимости с апреля 2019 года, почти в 2 раза.

При этом минимально возможная цена на однокомнатную квартиру в Киеве (т.н. "хрущевка") сейчас стартуют от $35-37 тыс., а средняя цена исчисляется $40-45 тыс.


Рылы не перестают удивлять уровнем своего безумия. Такими загонами они только сокращают себе рынок сделок, причем, не исключаю - сами того не понимая.

На фоне охлаждения экономики, еще и после фазы бурного роста строительного рынка, очевидно, что обрабатывать нужно не покупателей, а продавцов - т.е. пугать не дорожаем, а дешевеем. Рынок предложения гораздо более уязвим сегодня, чем рынок спроса. Боюсь даже предположить, на каком месте для пересичного находится страх не успеть купить бетон после страха пандемии, потери работы и доходов. А вот у барыг, набравших на перепродажу бетона нервы явно нежелезные - риск оказаться с одном митинге с укрбудовцами и аркадовцами высок как никогда...


Кстати, не только цены на КРЖН живут своей жизнью, оторванной от экономической реальности.

В США растут кредитные рейтинги заемщиков, FICO score, несмотря на потерю работ и просрочки по кредитам миллионами американцев. Но, как правильно отмечает wsj, сколько веревочке не виться...

https://www.wsj.com/articles/coronaviru ... _lead_pos1
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:13

  Kostia написав:Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?


Конечно, знаю. И вы знаете. Половина построенной Патриотики - в аренде. По какой причине с непостроенной должно быть по-другому?

Среди инвесторов Укрбуда, возможно, доля лордов и чуть ниже, но все равно не меньше 25%
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:19

  adeges написав:Кстати, не только цены на КРЖН живут своей жизнью, оторванной от экономической реальности.

В США растут кредитные рейтинги заемщиков, FICO score, несмотря на потерю работ и просрочки по кредитам миллионами американцев. Но, как правильно отмечает wsj, сколько веревочке не виться...

https://www.wsj.com/articles/coronaviru ... _lead_pos1


Думаю, что текущее увеличение рейтингов - результат снижения ставок. Чисто математически payment default ниже. А что касается оценки долгосрочных последствий - андеррайтеры уже не раз садились в лужу (ну или их голос слишком слаб, чтобы быть услышанным продуктовиками и менеджерами) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:45

  xio13 написав:Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.

Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.

Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:11

  UA написав:
  xio13 написав:Жлобов много
Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.

Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.

Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.

Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:19

  airmax78 написав:Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.


У тебя еще все впереди - то сказал рыл в почтенном возрасте, а ты пока в среднем :mrgreen: Тем более, если верить твоим расходам на ремонт нынешней прелести - кандидат в неликвиды уже есть. Фиксануть соточку убытков ты морально не сможешь, а оплатить такой ремонт никто другой не согласится
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:26

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.


У тебя еще все впереди - то сказал рыл в почтенном возрасте, а ты пока в среднем :mrgreen: Тем более, если верить твоим расходам на ремонт нынешней прелести - кандидат в неликвиды уже есть. Фиксануть соточку убытков ты морально не сможешь, а оплатить такой ремонт никто другой не согласится

Третье правило Трибеки: "Неважно сколько стоит, если покупается для себя" (с). Да и недвижка покупается в Украине в основном раз в жизни...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Третье правило Трибеки: "Неважно сколько стоит, если покупается для себя" (с).

Вот не надо Трибеке присваивать то, что не ее. Это правило Захара
Faceless
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