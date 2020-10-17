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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5431543254335434

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 194
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
26%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.


У тебя еще все впереди - то сказал рыл в почтенном возрасте, а ты пока в среднем :mrgreen: Тем более, если верить твоим расходам на ремонт нынешней прелести - кандидат в неликвиды уже есть. Фиксануть соточку убытков ты морально не сможешь, а оплатить такой ремонт никто другой не согласится

Нормальные расходы. Очень средние для этого сегмента.
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:39

  zРадио написав:
  Kostia написав:Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?


Конечно, знаю. И вы знаете. Половина построенной Патриотики - в аренде. По какой причине с непостроенной должно быть по-другому?

Среди инвесторов Укрбуда, возможно, доля лордов и чуть ниже, но все равно не меньше 25%

в том комплексе где я живу тоже +/- 50% в аренде, для новостроев это характерно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Среди инвесторов Укрбуда, возможно, доля лордов и чуть ниже, но все равно не меньше 25%

подскажите а что не так с объектами Укрбуда?
вроде кроме Артхауза на остальных все норм, стройки идут
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:47

  airmax78 написав:
  UA написав:Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.

Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.

Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей :D
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