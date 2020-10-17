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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:35
zРадио написав: airmax78 написав:
Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
У тебя еще все впереди - то сказал рыл в почтенном возрасте, а ты пока в среднем
Тем более, если верить твоим расходам на ремонт нынешней прелести - кандидат в неликвиды уже есть. Фиксануть соточку убытков ты морально не сможешь, а оплатить такой ремонт никто другой не согласится
Нормальные расходы. Очень средние для этого сегмента.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:36
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:39
zРадио написав: Kostia написав:
Много знаете человек, которые взяли под аренду и прям сильно переживают и на митинги ходят?
Конечно, знаю. И вы знаете. Половина построенной Патриотики - в аренде. По какой причине с непостроенной должно быть по-другому?
Среди инвесторов Укрбуда, возможно, доля лордов и чуть ниже, но все равно не меньше 25%
в том комплексе где я живу тоже +/- 50% в аренде, для новостроев это характерно.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:40
zРадио написав:
Среди инвесторов Укрбуда, возможно, доля лордов и чуть ниже, но все равно не меньше 25%
подскажите а что не так с объектами Укрбуда?
вроде кроме Артхауза на остальных все норм, стройки идут
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"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:47
airmax78 написав: UA написав:
Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.
Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей
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