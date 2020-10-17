Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
У тебя еще все впереди - то сказал рыл в почтенном возрасте, а ты пока в среднем Тем более, если верить твоим расходам на ремонт нынешней прелести - кандидат в неликвиды уже есть. Фиксануть соточку убытков ты морально не сможешь, а оплатить такой ремонт никто другой не согласится
Нормальные расходы. Очень средние для этого сегмента.
UA написав:Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.
Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
Сравнил модные МОПы в центре с разделом трехи на массиве на 8 частей
zРадио написав:Среди инвесторов Укрбуда, возможно, доля лордов и чуть ниже, но все равно не меньше 25%
подскажите а что не так с объектами Укрбуда? вроде кроме Артхауза на остальных все норм, стройки идут
Строятся и достроятся - это 2 большие разницы. Дома нынешних горе-инвесторов тоже строились. Я так и не увидел схему покрытия дефицита 2 млрд грн на достройку объектов Укрбуда. Я вижу только медленные темпы строительства за счет допродажи непроданного при Микитасе, которое, повторюсь, даже когда все продастся, не покроет дефицит размером 2 млрд...
Более того, деньги во времени тоже стоят денег. Когда дериватив прирастает в цене на 30% за 3 года - это хорошо, а когда на те же 30% за 6 лет - уже не очень. Поэтому даже при благоприятном исходе (который пока ничто не гарантирует) упущенная выгода будет иметь место, и будет немаленькой!
airmax78 написав:vladimir07 шутки шутками, но объекты, за которыми я слежу в Одессе, дешеветь не спешат. Скорее наоборот. Не знаю почему. PS В Одессе сезон закончился и у гостиниц наступила глубочайшая дупа и без всякого карантина.
Так это не шутки. На вторичном адекватного мало, зато куча вариантов в стиле "мир сошел с ума". Например . Лумыри, стойло 21 м2, нет права собственности и 37 куе . Якобы снимают это за 10кгрн. Может врут, хотел бы посмотреть на того кто снимает. https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... JuBI7.html
xio13 написав:Жлобов много Квартиры зачастую продают неспешно люди у которых есть деньги. Им нету смысла демпинговать. Но вот когда речь заходит не о продавать, а продать, сразу дисконт 10-15%.
Плюс менталитет савдеповский, и древние Недвижимость главная прелесть.
Один бывший рыл в очень почтенном возрасте (начинал карьеру ещё в 80-х годах на обмене квартир) как то заметил, что только половина объектов недвижимости выходящая на продажу в результате когда либо продается.
Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
В твоєму МВА тебе не вчили, що слово «демпінг» російською пишеться через «и», тобто «демпинг»?
airmax78 написав:Да ну прямо. Никогда не спешил с продажей. Никогда не демпенговал. Всегда продавал.
У тебя еще все впереди - то сказал рыл в почтенном возрасте, а ты пока в среднем Тем более, если верить твоим расходам на ремонт нынешней прелести - кандидат в неликвиды уже есть. Фиксануть соточку убытков ты морально не сможешь, а оплатить такой ремонт никто другой не согласится
Нормальные расходы. Очень средние для этого сегмента.