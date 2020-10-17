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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5432543354345435

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 195
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
37
знизяться в межах 10%
27%
52
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:43

  vladimir07 написав:....
50куе за 1к без права собственности.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vy-ischet ... JxfyL.html

"частично с мебелью" означает наличие стола и двух стульев))
Damien
 
Повідомлень: 186
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  #<1 ... 5432543354345435
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